Detinguts quatre homes que van envestir frontalment una patrulla dels Mossos

Quatre homes han estat detinguts aquesta matinada per agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local d'Abrera (Baix Llobregat) com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior de vehicle, resistència, desobediència als agents de l'autoritat, conduir sense permís i homicidi dolós en grau de temptativa.Segons la policia, en el marc de la fugida, després de robar la mercaderia d'un camió aparcat en un polígon industrial d'aquesta localitat, van envestir frontalment una patrulla dels Mossos. Els detinguts són quatre homes de nacionalitat espanyola, de 19 a 45 anys i veïns de Badalona, Barcelona i el Vendrell.Els fets han tingut lloc cap a les dues de la matinada, quan els Mossos i la Policia Local han estat alertats del robatori. Presumptament, quatre homes havien accedit a l'interior del remolc d'un camió aparcat en un polígon industrial i s'havien endut part de la càrrega.Pocs minuts després els agents han localitzat un vehicle de gran cilindrada amb quatre ocupants que fugia a tota velocitat. Els policies han comprovat que els ocupants i el turisme estaven relacionats amb altres il·lícits penals, per la qual cosa l'han intentat aturar sense èxit.Ha començat una persecució per l'autovia A-2 fins que el conductor del cotxe escàpol ha fet un canvi sobtat de direcció de la marxa, ha apagat els llums i ha encarat un dels cotxes patrulla, segons el relat policial.Ha estat aleshores quan els quatre ocupants del turisme han saltat de dins i han fugit a peu, mentre el cotxe mantenia la trajectòria i envestia frontalment el vehicle patrulla. Segons la policia, el conductor havia activat la conducció automàtica.Els agents han aconseguit finalment aturar els quatre homes, i els han detingut com a presumptes autors d'un robatori amb força, resistència, desobediència als agents de l'autoritat i homicidi dolós en grau de temptativa.La policia afegeix que al conductor li constaven quatre ordres judicials de crida i cerca i que conduïa sense carnet per manca de punts. Quatre dels agents que han participat en les detencions han sofert lesions de diversa consideració i han causat una baixa mèdica.Segons els Mossos, sembla que els detinguts pertanyen a un grup organitzat amb alta activitat delictiva arreu de Catalunya. Els quatre passaran a disposició judicial en les pròximes hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor