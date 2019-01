La particular queixa dels veïns sobre la caserna de la Guàrdia Civil que vigila la casa de Pablo Iglesias

Diversos veïns de la finca dels diputats i líders de Podem, Pablo Iglesias i Irene Montero, situada al terme municipal de Galapagar, s'han queixat del soroll que provoca el generador de la garita de seguretat de la Guàrdia Civil instal·lada a la zona.Davant les nombroses reclamacions dels veïns pel gran soroll que realitzava el generador, han assenyalat que la Guàrdia Civil ha donat ordre interna de procedir al seu apagat, han indicat a Europa Press fonts municipals.Els residents van a traslladar les queixes sobre el soroll del generador a l'Ajuntament i la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil va instal·lar allà una caserna fa unes setmanes, després de sol·licitar una autorització a l'Ajuntament de Madrid el passat 28 de desembre.Fins llavors, els agents destinats pel govern espanyol a vigilar la casa dels diputats nacionals es queixaven que no tenien un espai on resguardar-se i rentar-se. La caseta necessita un grup electrogen que funciona amb gasolina per dotar d'electricitat a aquest petit espai.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor