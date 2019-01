VÍDEO L'aparició de Junqueras en forma d'holograma a la conferència per encarar el judici de l'1-O

.

Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana de Catalunya i pres polític a Lledoners, ha aparegut en forma d'holograma a la conferència que s'ha celebrat aquest dimarts al Sant Jordi Club per encarar el judici de l'1-O."Sóc l’Oriol Junqueras, fill d’una infermera i d’un professor d’institut, casat amb una gran dona i pare de dos menuts, el Lluc i la Joana. Us parlo des d’una cel·la de la presó de Lledoners🎗, a través d’una pluralitat de veus estimades"L'exvicepresident de la Generalitat ha defensat que les aspiracions sobiranistes continuen intactes malgrat la situació de presó preventiva i la imminència d'un judici del qual se n'espera una sentència condemnatòria."Ens diuen que mai podrem ser independents i ho serem", ha afirmat Junqueras en l'acte al Club Sant Jordi, que ha reunit més de 2.000 persones. L'acte ha comptat amb la presència de la plana major d'ERC i representants dels partits sobiranistes. Per part de Junts per Catalunya hi ha anat Eduard Pujol, Carles Riera per part de la CUP, Meritxell Budó del PDECAt i Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet dels comuns.No hi ha assistit, però, cap representant del govern municipal de Barcelona. A les primeres files del Sant Jordi Club també s'hi han assegut el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i Jordi Ollé com a membre del secretariat nacional de l'ANC.El vídeo complet de la conferència el podeu veure en aquest enllaç:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor