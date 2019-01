Els bombers voluntaris deixen d'obrir diversos parcs lleidatans per manca de personal

Diferents caps de parcs de bombers voluntaris de la demarcació de Lleida han començat a comunicar de manera oficial als seus respectius ajuntaments que no podran obrir les instal·lacions a partir de demà dimecres 30 de gener i per tant deixaran de prestar servei. Tal com ja van anunciar la setmana passada, els bombers voluntaris al·leguen que la falta de personal i el deteriorament de les instal·lacions i el material els ha dut a aquesta situació de "col·lapse" que els obliga a tancar.Entre els parcs que ja han comunicat aquesta decisió imminent als ajuntaments s'hi troben el d'Agramunt, Coll de Nargó, Borges Blanques, Seròs i Torà però es preveu que ho facin la pràctica totalitat dels 22 que hi ha la demarcació.El model de comunicació que els bombers voluntaris han fet arribar als ajuntaments és similar en tots els casos i informa que per culpa de la falta de personal i per les deficiències materials i d'instal·lacions, els bombers no poden assumir la responsabilitat que el Departament d'Interior els traspassa, de fer front als serveis pels quals se'ls avisa. Diuen que no disposen de seguretat ni cap al ciutadà ni cap als propis integrants del Cos de bombers voluntaris. En aquest sentit, recalquen que no tenen l'assegurança mèdica equiparable als companys funcionaris, tot i desenvolupar la mateixa tasca. Així mateix, també asseguren que no poden garantir els equips de guàrdia necessaris per realitzar les actuacions encomanades.Els bombers voluntaris també acusen a l'Administració de falta de diàleg i mostres per solucionar les mancances així com per redefinir el model de bombers del país. La decisió de tancar, diuen, que es pren de manera "indefinida" fins que es vegin mostres palpables i efectives de voler solucionar la problemàtica. A la demarcació de Lleida hi ha 22 parcs de bombers voluntaris i 9 de funcionaris.Des de la setmana passada, quan es va acordar en una assemblea convocada per l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) al parc d'Agramunt (Urgell), els Bombers Voluntaris ja van deixar d'assumir incidències M1, tal com van començar a fer els seus companys de Girona. Va ser llavors quan es va posar damunt la taula l'amenaça de tancar. Igualment, les protestes són secundades pels bombers voluntaris de Tarragona i la regió metropolitana nord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor