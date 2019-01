La Generalitat prepara mesures de suport per a treballadores de la llar

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies prepara un paquet de mesures de suport a les persones que treballen en cures de la llar i de les persones, i té "a punt" un acord de Govern que recull peticions formulades per entitats i sindicats.En un comunicat aquest dimarts, la Conselleria ha explicat que es tracta d'una part important de la població ocupada però que en molts casos no tenen reconeguda la seva relació laboral de forma legal, el que "les converteix en invisibles", i fins i tot es dóna que seus ocupadors no consideren que les tasques que realitzen siguin una feina.El Govern impulsarà noves accions que impliquen diverses conselleries, com una campanya de comunicació que difondrà informació sobre els drets i els deures de les persones contractades i contractants, incloent a on dirigir-se en cas que es vegin vulnerats els seus drets. També incentivarà la contractació formal i digna -com reclamen les entitats-, la millora de l'oferta formativa d'aquest àmbit, en un horari adequat a les seves necessitats laborals, així com la promoció de la salut, entre d'altres accions.A través d'aquest acord, la Generalitat instarà a l'Estat perquè faci els canvis normatius necessaris que garanteixin una tutela efectiva i l'ampliació dels drets dels treballadors de la cura de la llar i les persones, a través de la ratificació del Conveni 189 i la Recomanació 201 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que fa referència a aquests treballadors, majoritàriament dones.Aquestes mesures són el resultat d'un diàleg continuat amb les entitats, fomentat a través del grup de treball de les cures, creat el 2017, i en què aquests representants de les treballadores han urgit a aconseguir una major regularització del sector, per l'impacte econòmic que suposaria pel que fa a cotitzacions, millores salarials i, en conseqüència, més autonomia i consum.

