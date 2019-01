El govern espanyol no descarta referir-se a l'1-O com a exemple de «fake news» durant el judici

El govern espanyol no descarta posar com a exemple de 'fake news' imatges de l'1-O durant el judici als presos polítics en el marc del referèndum del primer d'octubre. Un dels arguments que sens dubte utilitzarem és com la desinformació afecta la democràcia", ha explicat des de Brussel·les Irene Lozano, secretària d'Estat.Així ho ha expressat en declaracions als mitjans des de la capital belga, preguntada per si temen que el judici per l'1-O pugui minvar la imatge d'Espanya. També creu que la reputació democràtica d'Espanya és "bastant forta" entre l'opinió pública europea. Amb tot, una de les "missions" de la secretaria d'Estat Espanya Global, que penja del ministeri espanyol d'Exteriors, serà "defensar" aquesta reputació quan surtin "complicacions".Tot i que no ha precisat com pretenen fer-ho, ha remarcat que un aspecte "necessari" és tenir una relació "fluida" amb els corresponsals estrangers acreditats a Madrid, així com amb corresponsals espanyols en capitals europees. Un dels eixos que s'ha marcat l'oficina és combatre la "desinformació" que segons ells pugui venir de Catalunya."Totes les notícies falses que hem viscut a Espanya ens serviran per això", ha dit, després que el ministre espanyol d'Exteriors, Josep Borrell, parlés del referèndum com un cas de "desinformació" en una reunió amb ministres d'exteriors de la UE la setmana passada.Fonts de la secretaria d'Estat han explicat que el govern espanyol contestarà els "atacs" a la reputació d'Espanya, ja que una de les "grans esferes" de la nova oficina -"més ambiciosa que l'antiga Marca España"-, serà precisament fer front a les "amenaces immediates" que puguin sorgir amb el cas català, especialment a les portes del judici."Ara amb el judici té tota la pinta que hi ha un interès específic de desacreditar la democràcia espanyola", han indicat les mateixes fonts, matisant que des de l'oficina capitanejada per Lozano "s'haurà d'improvisar en temps real".Des de l'oficina han apuntat que "l'experiència de desinformació demostra que és igual quins són els fets i això no impedeix que puguin ser tergiversats". Així, encara que confien que el judici "complirà totes les garanties" i els corresponsals estrangers podran "comprovar-ho", donen per fet que hi haurà una "construcció de fake news" que caldrà combatre.

