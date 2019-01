VÍDEO Torra i Borràs visiten Forcadell i agraeixen el suport de la gent: «Gràcies per ser-hi»

El president de la Generalitat ha visitat Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric aquesta tarda. Cap a un quart de set, Quim Torra i la consellera de Cultura, Laura Borràs, han sortit del centre penitenciari, gairebé dues hores més tard.A la sortida, quan ja havia deixat enrere el centre penitenciari, el president ha demanat que s'aturés el vehicle per baixar a agrair a la gent que cada dia ve a la presó per donar suport a la presidenta.Torra, en una breu atenció als mitjans, ha afirmat que Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, "està bé" i que "vol anar a judici, no a defensar-se sinó a explicar la veritat del que va passar".La consellera Borràs també ha agraït la presència de la gent que es trobava a les portes del centre penitenciari del Catllar i ha dit que "la Carme ho sap", que és conscient del suport que té a fora. "Gràcies per ser-hi", ha reiterat.

