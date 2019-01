Junqueras fixa el judici com el primer assalt al «règim del 78»

La imatge d'Oriol Junqueras, amb el seu germà Roger, llegint la conferència del president d'ERC Foto: Adrià Costa

"Caldria evitar, però, confondre el futur desitjable amb el futur immediatament factible"

Joan Ignasi Elena, llegint un fragment de la conferència d'Oriol Junqueras Foto: Adrià Costa

Oriol Junqueras ha desgranat en la seva conferència més esperada la que considera que és la recepta per fer caure el "règim del 78" i transitar cap a la República amb un camí que sigui "factible". El judici de l'1-O en serà el primer pas; el republicanisme el seu principal ingredient i ERC el vehicle. Es tracta d'una estratègia que s'ha cogut a foc lent, a Estremera primer i a Lledoners després, amb una mirada llarga: l'objectiu no és només l'embat contra l'Estat, sinó que aquest serveixi per bastir un front antirepressiu que acabi sent la llavor d'un projecte de majories hegemònic i progressista en l'independentisme."Temps, habilitat estratègica i esforç". És el trident que ha demanat Junqueras per superar l'estadi del judici i passar d'una etapa de resistència -s'ha referit a la repressió com una "etapa necessària"- a una de suma capaç de tombar "les oligarquies" de l'estat espanyol. La conferència, que marca la pauta d'ERC de cara als pròxims mesos, l'havia escrit Junqueras des de Lledoners i s'ha concretat amb una treballada posada en escena: la seva imatge projectada a l'escenari -com si hi fos present- i la veu de Roger Junqueras, germà del dirigent republicà, llegint el text al costat d'altres noms de l'ecosistema republicà. Ho escoltaven més de 2.000 persones al Sant Jordi Club.Tot plegat, per desgranar la via pragmàtica que durant tot aquest temps ha anat esbossant des de la presó. Enfront el projecte de la Crida que ha encunyat Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, Junqueras ha reivindicat ERC com el partit que pot articular majories àmplies amb un independentisme "obert i efectiu". Considera que és el seu partit el que, des d'un projecte progressista i d'esquerres, més pot explotar les fronteres "a banda i banda" per teixir complicitats amb altres formacions i assolir el reivindicat 80%. "Caldria evitar, però, confondre el futur desitjable amb el futur immediatament factible", ha sentenciat, tot tancant la porta a les vies ràpides que es demanen des d'alguns sectors de l'independentisme. Junqueras ha especificat que el republicanisme sabrà trobar el com i el quan per assolir l'estat propi.Un cop comenci el judici, mantenir l'estratègia conjunta dels partits per plantar cara a la repressió haurà de conviure amb la rivalitat política en uns comicis que a partir de maig determinaran qui té més pes a l'hora de marcar el rumb del procés català. La victòria, ha precisat Junqueras, pivota en "la capacitat de seducció" per "sumar i construir aquesta majoria que faci inevitable un referèndum d'autodeterminació". El líder d'ERC té entre cella i cella retenir el capital que va defensar les urnes l'1 d'octubre i que va aturar el país el 3-O, una musculatura que creu que pot tornar a revifar quan cop els processats es plantin davant del Tribunal Suprem.ERC, ha reivindicat Junqueras en una conferència carregada de referències temporals, és el partit més capacitat per aconseguir majories sòlides. "No ens encarem a un simple tribunal, tenim davant el règim del 78 que persisteix en tots els poders de l'Estat", ha advertit conscient que el judici serà una plataforma per catapultar la seva figura dins i fora de les fronteres del país. Durant el judici, l'objectiu serà posar aquest Estat "davant del mirall".El pla de Junqueras, que insisteix que requerirà d'una "pacient feina" de reforçament propi i de "desgast del rival", passa inevitablement per teixir confiances, per una banda, amb tot el ventall de forces de l'independentisme, però també amb l'espai d'uns comuns disposats a participar del front antirepressiu. Entre els oients al Sant Jordi Club hi ha hagut des d'Eduard Pujol, de Junts per Catalunya, a Meritxell Budó (PDECat) i Carles Riera (CUP), però també Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, del sector crític de Catalunya en Comú. No hi ha estat present cap representant del govern municipal d'Ada Colau.Junqueras vol, en definitiva, que ERC vertebri "l'enfortiment del moviment republicà" que ha de "debilitar" un Estat que exhibirà les seves "febleses" al judici. Aquest serà només el primer estadi d'una estratègia que també passa per les eleccions europees i les municipals, especialment rellevants a Barcelona. La capital catalana, ha subratllat, "ha de tornar a ser el referent mundial de la lluita per la llibertat".La recepta de Junqueras per assolir l'estat propi, doncs, vincula el "debilitament" de l'statu quo a la necessitat de mostrar "capacitat de seducció" sobre el conjunt de la societat catalana. Junqueras entén que aquesta feina passa per desplegar la idea republicana a Barcelona, que ha de ser també "punta de llança de la lluita antifeixista" a escala internacional. Segons el seu parer, només ERC pot fer que la capital "tibi de la resta del país" i exerceixi aquest lideratge de "baluard de la defensa dels drets i llibertats". Amb Ernest Maragall a l'alcaldia, Junqueras veu Barcelona com a capital de la "Catalunya republicana".El president d'ERC, periòdicament aplaudit pel públic, ha desplegat també la influència de la Catalunya sobirana en el context europeu. "Cal que Europa entengui que defensar la democràcia i la llibertat a Catalunya és defensar el futur democràtic d’Europa", ha expressat Junqueras per contraposar l'independentisme amb els populismes xenòfobs del continent. El projecte de l'estat propi, integrador i aglutinador de diferents sensibilitats, com a antítesi -i dic de contenció- de les expressions d'extrema dreta que s'escampen per Europa. Junqueras ha aparegut, en estat pur, abans del trasllat a Madrid. Posició fixada. Tot a punt per al judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor