Salut es compromet a «facilitar» les negociacions entre els sindicats i els CAP concertats

Representants de la Conselleria de Salut de la Generalitat i del sindicat Metges de Catalunya s’han reunit aquest dimarts per analitzar la situació de la sanitat concertada i la convocatòria de vaga per mitjans de febrer.En la reunió, Salut ha reiterat que no pot negociar directament les seves reivindicacions per respecte a les patronals del sector concertat que van subscriure el segon conveni del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat). Amb tot, Salut s'ha compromès a facilitar l'entesa entre sindicats i patronals.Metges de Catalunya ha demanat en diverses ocasions al CatSalut que negociï amb l'argument que finança el 95% del pressupost de les empreses que gestionen la sanitat concertada, però la Conselleria només va negociar durant la vaga del novembre amb el sector públic.En els darrers dies, el CatSalut ja ha transmès a les organitzacions sanitàries la necessitat de prioritzar la implantació dels acords del conveni, i ha dit que alguns aspectes com l'equiparació salarial de la primària i l'hospitalària començaran aquest mes de gener.Salut també ha informat que el CatSalut fa setmanes que treballa en l'adequació dels acords de la primària de l'ICS al sector concertat, i que a principis de mes va enviar una carta a les gerències d'entitats proveïdores perquè avaluessin la situació dels equips, detectessin les necessitats i proposessin solucions de millora, que s'han de començar a implantar al març.

