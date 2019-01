Comença el procés de selecció del soci privat de l'empresa metropolitana d'habitatge

Pas endavant de cara a la constitució definitiva de la societat metropolitana Habitatge Metròpolis Barcelona. Quan entri en funcionament l'empresa estarà participada per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i un actor privat i aquest dimarts l'AMB ha iniciat el procés per incorporar el soci privat a la societat.A partir d'ara, s'obrirà un període de dos mesos perquè empreses privades interessades puguin presentar les seves propostes. L'objectiu és incorporar un soci amb voluntat de permanència que aporti 12 milions d'euros de capital i que tingui els coneixements necessaris en relació a la promoció, construcció i gestió de parcs d'habitatge de lloguer. Habitatge Metròpoli de Barcelona preveu impulsar 4.500 habitatges de lloguer assequible a l'àrea metropolitana. La previsió és que la meitat dels habitatges estiguin ubicats a Barcelona i l'altra meitat distribuïts entre la resta de municipis metropolitans.Està previst que la societat comenci a funcionar plenament el segon trimestre del 2019 i que la majoria dels seus habitatges tinguin un preu de lloguer assequible. Amb tot, alguns seran de titularitat concertada i per tant el preu d'arrendament més alt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor