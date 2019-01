La meitat dels adolescents de Catalunya han estat implicats en casos de «bullying»

El 54% dels adolescents de Catalunya han estat implicats en casos de bullying bé sigui com a agressors, com a víctimes o com a testimonis actius o passius, segons un estudi elaborat per la Fundació Barça a través de la comunitat Adolescents.cat. La investigació s'ha fet a partir de 8.600 enquestes a joves d'entre 14 i 18 anys i una altra conclusió que se n'extreu és que el 90% de les víctimes d'aquest abús han patit un sofriment "intens".El 20% dels enquestats afirma haver rebut abusos físics i psicològics. Les xarxes socials, afegeix el treball, multipliquen la difusió dels missatges vexatoris i, per tant, agreugen el patiment i la humiliació de la víctima. L'informe indica que l'assetjament escolar s'ha convertit en la primera preocupació dels joves en aquesta franja d'edat, per davant de les drogues i del fracàs escolar.Segons els impulsors de l'enquesta, els professionals i especialistes que hi han participat subratllen que els testimonis d'aquestes agressions són la peça "clau" per trencar-les, atès que si no intervenen reforcen que el conflicte es normalitzi i quedi ocult a la mirada de l'adult. De fet, l'informe destaca que l'aïllament de la víctima és una de les formes més freqüents del bullying. Una situació que es veu agreujada pel fet que, segons han opinat els enquestats, el professorat pot percebre accions puntuals, però és més difícil que puguin copsar la trajectòria de l'agressió.

