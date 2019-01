Són presos polítics? Experts creuen que la instrucció al Suprem ho avala

Entre la dotzena d’experts consultats, no hi ha un criteri unànime sobre la denominació correcta, tot i que diversos juristes coincideixen en que "el tracte processal que se'ls ha donat no és l'estàndard"

L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat , impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, publica dimecres dia 30 l’informe "Els presos independentistes són presos polítics?". El treball del periodista deBernat Surroca, editat amb el suport de la Fundació Catalunya-Fons, analitza com diferents mitjans de comunicació han denominat els nou líders independentistes en presó preventiva i recull opinions de juristes, advocats, catedràtics i experts en Drets Humans sobre si la fórmula "presos polítics" és pertinent.L’informe conclou que -en funció de la línia editorial i del posicionament ideològic- mitjans, periodistes, opinadors i experts s’hi refereixen d’una manera o de l’altra, des de "presos polítics" (és el cas de) fins a "polítics presos", passant per diverses fórmules mixtes com ara "polítics independentistes presos" o "polítics catalans presos", o recorrent a designacions pejoratives com "colpistes".L’informe posa de relleu el paper de TV3 en tant que mitjà públic i de referència a Catalunya. Després d’un intens debat a la redacció i de consultar experts, la televisió pública ha optat per parlar en casos puntuals de "presos polítics", però la denominació habitual de la cadena ha estat "polítics independentistes presos", fet que li ha comportat crítiques des d’alguns sectors independentistes.Si ens endinsem en el món jurídic, les principals definicions per parlar de presos polítics són difícils d’aplicar a casos concrets, especialment quan no ens trobem en països dictatorials. Entre la dotzena d’experts consultats, no hi ha un criteri unànime sobre la denominació correcta, tot i que diversos juristes coincideixen en que "el tracte processal que s’ha donat als presos independentistes no és l’estàndard" i, per tant, a causa d’irregularitats en el procediment judicial (la vulneració de diverses garanties com ara les anomalies en la composició del tribunal, els ritmes de resolució dels recursos d’empara o l’allargament de la presó preventiva fora de Catalunya), són arguments per poder-los considerar "presos polítics". "S’imputen delictes que no són habituals, es dona un tracte processal no ordinari i s’utilitza la presó preventiva també de manera extraordinària. Tot això porta a afirmar que no estem parlant de presos normals, en el cas dels presos independentistes", conclou Surroca.La gran majoria dels experts consultats coincideixen "que no existeixen els delictes de rebel·lió i sedició que s’imputen als presos del procés, malgrat que alguns admeten que podrien existir delictes de desobediència i malversació”.L’informe neix de la necessitat de proporcionar arguments per als periodistes, ja que per part de la majoria de les principals entitats i organitzacions del sector s’ha defugit el debat.L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat publica regularment articles d’anàlisi, informes en profunditat i articles d’opinió per analitzar el tractament que fan els mitjans de comunicació de qüestions com la violència, els conflictes polítics o socials, l’ús del llenguatge masclista o xenòfob, l’empobriment de la llengua, la creació d’imaginaris polítics, etc. El Grup de Periodistes Ramon Barnils va impulsar-lo l’any 2009 per treballar en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i d’un espai comunicatiu propi, un dels objectius fundacionals de l’entitat.

