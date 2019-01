Entitats i partits reclamen al govern espanyol que vagi més enllà de segellar el Castor

Satisfacció a mitges a les Terres del Sénia davant l'anunci de la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, de segellar definitivament els pous del projecte Castor i desmantellar les instal·lacions . Entitats com la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia han convidat el govern espanyol a anar més enllà i a actuar de forma immediata per evitar problemes en el segell provisional. Davant l'expectativa d'un futur desmantellament, el moviment social, juntament amb l'Ajuntament d'Alcanar, ha anunciat que convocarà una assemblea per demanar que es restitueixi els propietaris expropiats i afectats per les instal·lacions. Per la seva banda, formacions polítiques com Compromís han reclamat un calendari concret per al desmantellament mentre que ERC ha demanat a Ribera més transparència i col·laboració.La notícia que molts esperaven des de fa més de cinc anys no ha convençut plenament a la majoria dels actors socials i polítics del territori implicats en la lluita contra el fracassat magatzem de gas submarí. "És bona relativament", ha declarat a l'ACN el portaveu de la Plataforma del Sénia, Evelio Monfort, qui ha exigit la necessitat d'actuar de forma imminent per evitar el deteriorament del segell provisional. "És una bomba de rellotgeria i a veure si algun dia o altre surt algun filet de petroli per on no esperàvem. Està bé que anunciï el segellament, però volem saber quina data límit té", ha inquirit.El geòleg Josep Giner creu que si el segellament provisional s'ha executat de forma correcta, no hauria de generar cap problema de fuita de fluids. Malgrat això, es continua encara preguntant per què el govern ha trigat tant a prendre aquesta decisió quan el seu ajornament suposa uns costos econòmics considerables, tal com ha reconegut la ministra. De fet, el geòleg porta advertint des de fa anys que l'abandonament de pous es practica diàriament arreu del món "de vegades en situacions tècniques molt més complexes", no havia de suposar cap risc per a la integritat del magatzem ni provocar moviments sísmics, tal com suggeria el govern espanyol."Han hagut d'acceptar l'única solució viable, no n'hi havia cap altra", sentencia Giner, qui a la comissió d'investigació del cas al Parlament va apuntar que l'empresa i l'administració podien saber, fins i tot amb les dades disponibles abans de construir el projecte que no era factible posar-lo en marxa. Amb més de 30 dècades d'experiència en la indústria del petroli, considera el del Castor un cas inèdit al món. Explica que en el cas dels pous suspesos, com el del Castor, s'instal·la un segell provisional amb la previsió de tornar a entrar-hi. "Mentre està suspès has de mantenir tota la infraestructura funcionant. Però mai ho he vist durant gairebé sis anys: n'he vist durant els mesos d'hivern perquè certes operacions no es poden fer i esperen el bon temps. És sorprenent", tanca.Més enllà dels interrogants tècnics i sobre seguretat, la Plataforma del Sénia ha reclamat que, un cop segellats els pous, es desmantellen definitivament les instal·lacions marines i terrestres. Sobre aquestes últimes, Monfort ha anunciat que, al marge de treure la planta terrestre –que els tribunals van declarar urbanísticament il·legal, de la mateixa manera que el gasoducte de connexió amb la xarxa, que la mateixa Ribera va autoritzar sense avaluació d'impacte ambiental l'any 2009-, el govern espanyol ha de restituir als pagesos els terrenys afectats pel pas de les canonades."La part soterrada es podria quedar com està, però és important i necessari restituir les finques com les tenien abans i treure l'usdefruit que es va donar a Escal UGS", ha argumentat. En aquesta línia, ha anunciat que, amb l'Ajuntament d'Alcanar, convocaran una assemblea amb els propietaris per estudiar les vies a seguir amb l'objectiu de recuperar, com a mínim, l'usdefruit dels terrenys que els van ser expropiats per la construcció del magatzem de gas submarí.Des de les formacions polítiques crítiques amb la gestió del fiasco del projecte Castor, l'anunci de la ministra Ribera ha estat rebut també de forma ambivalent. Tot i valorar positivament la decisió del govern espanyol, el senador de Compromís, Jordi Navarrete ha anunciat que es mantindran vigilants sobre el seu ràpid compliment. També ha lamentat que la ministra segueixi sense concretar un calendari definitiu per al desmantellament, de la mateixa manera que no hagi assumit "el més mínim penediment" o voluntat de "compensar o demanar disculpes als afectats per la mala gestió duta a terme des de l'administració". El senador ha retret al govern espanyol que pocs anys després de considerar-lo estratègic i urgent digui ara que pot provocar terratrèmols de major magnitud i que ja no és necessari per garantir el consum de gas.Per la seva banda, el senador d'ERC, Miquel Aubà, s'ha mostrat en general satisfet per les paraules de la ministra, que ha comparegut a la Cambra Alta a petició dels republicans davant la manca de concreció en les respostes sobre els estudis del desmantellament. "Estem satisfets de l'acció i segellar definitivament els pous i de desmantellar les instal·lacions, tal com havíem demanat de forma reiterada", ha declarat Aubà, tot assegurant que la concreció del segellament en poques setmanes ha de suposar un "punt de no retorn" que, això sí, "haurà d'anar acompanyat de més accions per revertir pèrdues i danys provocats a tots els consumidors i afectats". Els republicans han demanat també a la ministra major transparència i col·laboració, així com la còpia de sis estudis d'Escal UGS que li van sol·licitar.

