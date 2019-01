Els taxistes reclamen a l'AMB que compleixi amb l'hora de precontractacio dels VTC

Un cop el Govern ha aprovat el decret llei per regular el sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) els taxistes demanen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que compleixi amb el compromís adquirit durant la vaga d'ampliar el període mínim de precontractació d'aquests vehicles a una hora.L'agrupació de taxistes Élite Taxi ha emès un comunicat on asseguren que és responsabilitat de l'AMB "posar en funcionament un reglament que verdaderament permeti establir legalment la diferenciació de sectors". D'altra banda, els taxistes han agraït a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la seva "comprensió". A més, consideren que l'alcaldessa ha mantingut el seu compromís de no sotmetre Barcelona als "interessos d'un capitalisme salvatge".Élite Taxi va ser l'interlocutor principal amb el Govern durant la vaga de taxis, a través del seu portaveu Tito Álvarez. Ara, celebren que la Generalitat hagi ratificat l'acord al qual es va arribar durant l'aturada i consideren que el decret llei dona suport al taxi català com a servei públic d'interès, modern i "a l'abast de tots i no només d'alguns".En canvi, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha insistit que el decret no afavoria ni als taxis ni als VTC i que simplement diferenciava l'activitat d'uns i altres. Durant la presentació del decret, Calvet també ha evitat pronunciar-se sobre el compromís de l'AMB d'ampliar el període mínim de precontractació. En aquest sentit, Élite Taxi valora que el decret llei dona cobertura legal a l'ens metropolità i tots els ens locals de Catalunya per fer-ho.Per ara Élite Taxi no ha valorat la nova llei anunciada per Calvet i que té com a principal objectiu controlar les llicències de VTC a Catalunya.En el seu comunicat, l'agrupació de taxistes també ha demanat disculpes als veïns de Barcelona per les "molèsties" que hagin pogut ocasionar durant la vaga.

