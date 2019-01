Artadi no anirà a la reunió estatal de tots els consellers de Presidència

Elsa Artadi no té previst assistir a la reunió de consellers de Presidència de totes les autonomies que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha fixat per dimecres vinent, segons han explicat Europa Press fonts de la Generalitat.La trobada està prevista a les 11 del matí ha de servir per preparar una futura conferència de presidents entre Pedro Sánchez i els màxims representants autonòmics. Per aquesta reunió no hi ha, de moment, cap data confirmada, han informat a Europa Press fonts del ministeri.La Generalitat ja es va mostrar crítica en el passat amb aquest tipus de trobades multilaterals entre el el govern espanyol i les comunitats, perquè considera que no són d'utilitat. Carles Puigdemont, quan era president, ja es va absentar el 2017 de l'última conferència d'aquest estil.

