​Vic es convertirà en el primer «City Escape Room» de Catalunya

Un crim trasbalsa els carrers tranquils de la ciutat de Vic perquè el ministre de sanitat de la República ha sigut assassinat. Amb l'objectiu de resoldre aquesta mort fictícia, Vic proposa un joc de pistes per trobar l'assassí. D'aquesta manera, "Codi 60", que així és com s'anomena, serà el primer " City Escape Room " de Catalunya.En col·laboració amb l'Ajuntament de Vic, les sales de room escape de la ciutat i cinc establiments hotelers han preparat un joc de pistes que recorrerà els principals reclams turístics de la ciutat. Hi podran participar 24 equips de vuit membres cadascun. El joc començarà divendres 15 de març a les sis de la tarda i acabarà dissabte a dos quarts de tres del migdia. Com que la nit també formarà part de la trama del joc, serà indispensable que els participants facin nit a un dels cinc allotjaments organitzadors.El preu per participar-hi serà de 49 euros per persona, si la inscripció es formalitza abans del 23 de febrer, i s’hi ha d’afegir el preu per pernoctació en què cadascun dels allotjaments implicats ofereixen descomptes.

Consulta més informació

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor