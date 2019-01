La Filmoteca de Catalunya espera l'espectador un milió, que tindrà premi

La Filmoteca de Catalunya espera al seu espectador un milió a la seu del Raval, una xifra que s'assolirà la setmana que, pocs dies abans del setè aniversari de la inauguració de la seu. Segons ha informat en un comunicat aquest dimarts, l'espectador un milió rebrà com a recompensa un abonament anual i una visita guiada personalitzada per les seves instal·lacions, així com la possibilitat d'escollir una de les pel·lícules que formen part de la programació dels propers mesos.La Filmoteca ha tingut uns 140.000 espectadors anuals, i va tancar el cap de setmana amb 995.000 visitants acumulats a la nova seu, inaugurada el 21 de febrer del 2012.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor