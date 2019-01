A judici un exprofessor de la Vedruna Gràcia per abusos sexuals i possessió de pornografia infantil

Una magistrada de Barcelona ha processat un exprofessor de l'escola Vedruna Gràcia, de Barcelona, per cinc delictes d'abusos sexuals i vuit de revelació de secrets. L'home va ser arrestat i empresonat el desembre del 2017 després de trobar-li unes 700 imatges de nens despullats i semi despullats al telèfon mòbil.La jutgessa creu que hi ha prou indicis per jutjar l'exprofessor d'informàtica i recorda que tots els perjudicats l'han identificat sense dubtes com a autor dels fets. La majoria són nois que es van fer selfies per indicació de l'investigat, segons van declarar, mentre que d'altres asseguren que no saben com aquestes imatges van arribar al mòbil del professor suspès. Segons ha avançat Catalunya Ràdio , els cinc delictes d'abusos els hauria comès contra dos nois i dues noies d'uns 14 anys, quan era monitor de l'agrupament scout Mas Guinardó entre els anys 2011 i 2012. Els hauria fet tocaments i n'hauria abusat sexualment aprofitant les estades a acampades d'estiu o en les sortides del cau.L'any 2015 dos membres de l'agrupament el van denunciar per presumptes tocaments ocorreguts tres anys enrere quan eren menors d'edat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir i li van intervenir nombrós material informàtic del seu ordinador, telèfon mòbil i diversos CD. L'home va quedar en llibertat sense cap mesura cautelar i ho va comunicar a la direcció de l'escola, que el va mantenir en el càrrec.El coordinador de l'equip de gestió de la Fundació Vedruna, Josep Closa, va explicar fa un any que es va activar el protocol d'abusos, però no el va acomiadar perquè les denúncies eren de fora del centre i no n'hi havia dins de l'escola. "No hi havia cap circumstància que fes sospitar per part del professorat, pares ni alumnes que hi hagués cap cosa; vam engegar una avaluació individualitzada dels professors i de manera anònima als alumnes més grans, perquè si hi havia qualsevol cosa, pogués sortir i tampoc va aparèixer res dins de l'escola", va explicar Closa. El 2016 van comprovar que l'home tenia el certificat d'antecedents penals net, però no en va informar ni a les famílies ni a la Generalitat.El 2017 va arribar al jutjat el resultat de l'estudi policial de tots els arxius informàtics decomissats a casa de l'investigat. Al seu mòbil s'hi van trobar prop de 700 imatges de nens i nenes semi despullats o despullats i en diferents actituds. Segons la investigació judicial, les fotos corresponen a vuit joves de l'agrupament escolta i a deu exalumnes de l'Escola Vedruna de Gràcia. Els Mossos d'Esquadra van comunicar a l'escola l'1 de desembre del 2017 que hi havia una investigació en curs i van demanar informació i col·laboració als responsables del centre. Els Mossos van aconsellar discreció per no entorpir la investigació fins que s'esclarissin els fets.Les fotografies que corresponen a exalumnes del centre serien anteriors al 2015, almenys les que els Mossos van mostrar als responsables de l'escola perquè els identifiquessin el desembre de fa dos anys. Els Mossos d'Esquadra van emportar-se material informàtic del centre per a la investigació.Per això el 12 de desembre del 2017 se'l va detenir a la mateixa escola per part d'agents de paisà i de forma discreta mentre feia manteniment d'ordinadors, i l'endemà la jutgessa, després de prendre-li declaració, el va enviar a presó per evitar la destrucció de proves i que pugui influir en les presumptes víctimes.El detingut, que portava encara no deu anys al centre, era coordinador informàtic i també donava classes a l'ESO de cultura religiosa. Era un professor que rebia valoracions i puntuacions molt bones dels alumnes, segons l'escola.L'escola va suspendre la relació laboral amb el professor i aleshores va informar l'administració educativa -Consorci d’Educació de Barcelona, Inspecció- com marquen els protocols vigents, així com professors, alumnes i famílies de l'escola. Després que declaressin els exalumnes, el 15 de desembre, el centre va enviar el dia 18 una carta adreçada a totes les famílies informant-los dels fets i posant-se a la seva disposició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor