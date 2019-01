Els veïns de la Sagrada Família s’oposen a l'acord per a l'ampliació del temple

L’Associació de Veïns de la Sagrada Família de Barcelona ha presentat al·legacions contra l’acord entre el patronat del temple i l’Ajuntament per l’ampliació de l’església. En una roda de premsa aquest dilluns, el portaveu de l’associació, Joan Itxaso, va lamentar que l’acord no fixi com s'executarà la façana de la Glòria, una escalinata al carrer Mallorca que afectaria l’habitatge d’unes 3.000 persones.Itxaso també ha anunciat que l’associació es manifestarà el tercer dissabte de cada mes des del 16 de febrer fins al maig. El portaveu ha assegurat que entenen que la Sagrada Família es vulgui ampliar, però ha apuntat que els veïns també tenen els seus "límits", i ha demanat a l'Ajuntament que iniciï un procés de debat, ja que l'acord s'ha tancat sense participació veïnal, segons ell."Tots els edificis que estan al costat del temple s'han fet legalment i l'únic que no es va fer de manera legal és el temple", ha apuntat Itxaso, que ha assegurat que no estan en contra que el temple s'acabi si es fa de manera correcta.L’associació ha anunciat que han presentat al·legacions contra l’acord el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'exregidor d'Urbanisme Ramon García-Bragado (PSC) i una organització juvenil afectada del carrer Provença, a més d'una altra al·legació de la qual desconeixen la procedència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor