L'alcalde de Montblanc manté que el seu partit és ERC encara que sigui a la direcció de la Crida

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha parlat per telèfon amb la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, aquest dimarts. El motiu de la trucada han estat les declaracions que la representant del partit va fer ahir sobre la relació d'Andreu i la Crida Nacional per Catalunya. En declaracions a, l'alcalde ha manifestat que li ha transmès que fa costat a la Crida -impulsada per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra- perquè és un moviment però que el dia que vulgui seguir el camí convertint-se en un partit "que no comptin amb mi, perquè jo ja en tinc un", tal com va explicar en una entrevista amb aquest mitjà Andreu també ha reiterat que, encara que s' hagi registrat la Crida com a partit, el que es va aprovar aquest cap de setmana passat, en el Congrés Constituent, és que seguia sent un "moviment". En aquest sentit, ha assegurat que "si es volgués canviar, s'hauria de celebrar un altre congrés".L'alcalde de Montblanc i membre de la direcció de la Crida, també ha negat que el partit li hagi donat un ultimàtum perquè "ara mateix hi ha normalitat, no hi ha cap tipus d'incompatibilitat".Josep Andreu ha explicat també que, encara que tingui discrepàncies amb el partit i que hi hagi diferents posicionaments en alguns temes, com amb el fet que els partits independentistes haurien d'anar junts a les eleccions europees, la seva decisió de seguir sent d'ERC és ferma.La portaveu d'ERC va dir aquest dilluns que el partit republicà no permet la doble militància i que de moment, no actuarien contra Andreu perquè consideren que no es donen les circumstàncies per fer-ho.Vilalta va deixar clar que "en el moment en què sigui incompatible -ser membre d'ERC i de la Crida- haurà de decidir" i que llavors, "s'haurà de prendre una decisió".

