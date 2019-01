Junqueras projecta el judici com un impuls: «Ens diuen que mai podrem ser independents i ho serem»

El dirigent d'ERC confia en fer de Barcelona "la punta de llança de la lluita antifeixista"

La imatge d'Oriol Junqueras, amb el seu germà Roger, llegint la conferència del president d'ERC Foto: Adrià Costa

"Cada dia que ens mantenen a la presó, el nostre moviment es fa més gran, més fort, més creïble i més invencible"

Joan Ignasi Elena, llegint un fragment de la conferència d'Oriol Junqueras Foto: Adrià Costa

Missatge de confiança d'Oriol Junqueras dirigit a l'independentisme en la conferència pronunciada pel líder d'ERC aquest dimarts, que suposa el tret de sortida a la campanya Judici a la democràcia. El dirigent republicà ha defensat que les aspiracions sobiranistes continuen intactes malgrat la situació de presó preventiva i la imminència d'un judici del qual se n'espera una sentència condemnatòria. "Ens diuen que mai podrem ser independents i ho serem", ha afirmat Junqueras en l'acte al Club Sant Jordi, que ha reunit més de 2.000 persones.La conferència l'havia escrit Junqueras des de Lledoners i s'ha concretat amb una treballada posada en escena: la seva imatge projectada a l'escenari -com si hi fos present- i la veu de Roger Junqueras, germà del dirigent republicà, llegint el text al costat d'altres noms de l'ecosistema republicà. El president d'ERC ha pronosticat una sentència "extremadament dura", perquè observa que l'Estat ja "no ha pogut resistir la temptació" de l'empresonament dels líders del procés. Malgrat l'acció de la justícia espanyola, Junqueras avisa que la causa sobiranista sortirà victoriosa perquè arribarà "tard o d'hora" al Tribunal Europeu de Drets Humans. "Farem que qui acabi assegut al banc dels acusats sigui l’Estat. El temps i la justícia internacional ens donarà la raó", ha reblat.Junqueras ha fixat una estratègia per transitar un "camí factible" cap a la República i ha assegurat que les forces partidàries de l'estat propi seran capaces de trobar "un nou com i un nou quan" per fer efectiva la República. Pel líder d'ERC, aquesta via transitable "s'ha de basar en l'enfortiment del moviment republicà i en el debilitament gradual no d'Espanya com a societat, sinó del règim del 78, que encara controla l'Estat". Junqueras sosté que a les autoritats espanyoles les "mou la venjança" contra l'independentisme perquè és el moviment polític "que pot generar el canvi i la fi dels privilegis del règim del 78".La recepta de Junqueras per assolir la "victòria", doncs, vincula el "debilitament" de l'statu quo a la necessitat de mostrar "capacitat de seducció" sobre el conjunt de la societat catalana, que permeti bastir un "projecte de majories". Junqueras no s'ha oblida ¡ del context europeu i del paper que juga una Catalunya sobirana. "Cal que Europa entengui que defensar la democràcia i la llibertat a Catalunya és defensar el futur democràtic d’Europa", ha expressat, per contraposar l'independentisme amb els populismes xenòfobs del continent. I també mirant al context europeu, el dirigent d'ERC confia en fer de Barcelona "la punta de llança de la lluita antifeixista" a escala internacional. Considera, però, que la capital catalana "només" podrà jugar aquest lideratge "si exerceix de capital de la Catalunya republicana".Tres dies després del congrés fundacional de la Crida, Junqueras ha projectat ERC com la representació de "l’independentisme obert i efectiu", facilitador de "majories estirant a banda i banda". "Som els que podem articular políticament aquestes majories àmplies de fins al 80% sumant i teixint complicitats", ha insistit en la conferència per reivindicar les sigles. Recorrent a la història, Junqueras ha expressat que "no és la primera vegada" que ERC "assumeix el repte complex d’intentar cosir" la societat catalana. Ha advertit, però, que el moment és adequat per avançar, perquè el partit que lidera és al "centre de l’escenari" i està més capacitat que d'"altres espais polítics"."Sí, ho tornaria a fer". Així havia arrencat Oriol Junqueras la conferència que ha posat rumb al judici, i sobre la qual pivot també la campanya de les eleccions municipals i europees. Segons Junqueras, "qui realment té por és l'Estat" davant d'un judici que el fa és exhibir la seva "feblesa" i que no frenarà l'independentisme: "No ens aturarem ni resignarem mai".El president d'ERC i cap de cartell a les europees situa el judici com una eina per fer caure els obstacles que impedeixen avançar l'independentisme. "Si necessiten tot això per evitar que el poble i la democràcia decideixi quin futur vol, és que realment estan perduts i només és qüestió de temps que el règim acabi caient", ha assegurat. I és que, ha dit Junqueras, poden empresonar uns líders polítics però "les idees persisteixen" i no podran fer pensar diferent més de dos milions de catalans. "Fins quan retindran a tot un poble per la força?", ha etzibat. Junqueras ha volgut citar tots i cadascun dels presos i exiliats.I és que, ha insistit, l'independentisme no "recularà o canviarà" malgrat la repressió i les amenaces. "Cada dia que ens mantenen a la presó, el nostre moviment es fa més gran, més fort, més creïble i més invencible", ha sentenciat. En l'arrencada de la conferència, el líder dels republicans també ha onejat la bandera de l'1 d'octubre, que bateja com "el dia de la dignitat" i el dia en què Catalunya es va "guanyar la llibertat".La conferència d'ERC, escrita de puny i lletra per Junqueras en els darrers dies, es produeix a pocs dies que arrenqui el judici de l'1-O, a partir del qual els republicans pretenen potenciar la figura del seu líder en un moment en què les enquestes són favorables. No només per obtenir un bon resultat de cara al Parlament Europeu -Junqueras és cap de llista a les europees-, si no per catapultar també Ernest Maragall, en qui dipositen totes les esperances per fer-se amb l'alcaldia de Barcelona.A l'acte d'ERC hi han assistit, a banda de la plana major d'ERC, representants dels partits sobiranistes. Per part de Junts per Catalunya hi ha anat Eduard Pujol, Carles Riera per part de la CUP, Meritxell Budó del PDECAt i Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet dels comuns. No hi ha assistit, però, cap representant del govern municipal de Barcelona. A les primeres files del Sant Jordi Club també s'hi han assegut el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i Jordi Ollé com a membre del secretariat nacional de l'ANC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor