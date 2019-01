Junqueras posa rumb al Suprem: «Qui realment té por és l'Estat»

"Cada dia que ens mantenen a la presó, el nostre moviment es fa més gran, més fort, més creïble i més invencible"

Dirigents republicans, a l'inici de la conferència d'Oriol Junqueras Foto: Adrià Costa

"Sí, ho tornaria a fer". Amb aquesta idea, llargament aplaudida, ha arrencat Oriol Junqueras la conferència que posa rumb al judici de l'1-O. En un acte dels republicans que ha omplert el Sant Jordi Club -amb intervencions prèvies de Marta Rovira, Roger Torrent i Pere Aragonès-, el líder d'ERC ha donat el tret de sortida a una estratègia per enfrontar-se al Tribunal Suprem, sobre la qual pivotarà també la campanya de les eleccions municipals i europees. Segons Junqueras, "qui realment té por és l'Estat" davant d'un judici que el fa és exhibir la seva "feblesa" i que no frenarà l'independentisme: "No ens aturarem ni resignarem mai".Davant més de 2.000 persones i gràcies a la veu, entre d'altres, del seu germà Roger -que ha llegit el text escrit des de Lledoners mentre a l'escenari es projectava la figura en moviment del president d'ERC-, Junqueras ha situat el judici com una eina per fer caure el règim del 78. "Si necessiten tot això per evitar que el poble i la democràcia decideixi quin futur vol, és que realment estan perduts i només és qüestió de temps que el règim acabi caient", ha assegurat el candidat republicà a les europees. I és que, ha dit Junqueras, poden empresonar uns líders polítics però "les idees persisteixen" i no podran fer pensar diferent més de dos milions de catalans. "Fins quan retindran a tot un poble per la força?", ha etzibat, després que en l'arrencada recordés tots i cadascun dels presos i els exiliats.I és que, ha insistit, l'independentisme no "recularà o canviarà" malgrat la repressió i les amenaces perquè "Catalunya, dins l'estat espanyol, no hi té cap futur". "Cada dia que ens mantenen a la presó, el nostre moviment es fa més gran, més fort, més creïble i més invencible", ha sentenciat. En l'arrencada de la conferència, el líder dels republicans també ha onejat la bandera de l'1 d'octubre, que bateja com "el dia de la dignitat" i el dia en què Catalunya es va "guanyar la llibertat".La conferència d'ERC, escrita de puny i lletra per Junqueras en els darrers dies, es produeix a pocs dies que arrenqui el judici de l'1-O, a partir del qual els republicans pretenen potenciar la figura del seu líder en un moment en què les enquestes són favorables. No només per obtenir un bon resultat de cara al Parlament Europeu -Junqueras és cap de llista a les europees-, si no per catapultar també Ernest Maragall, en qui dipositen totes les esperances per fer-se amb l'alcaldia de Barcelona.A l'acte d'ERC hi han assistit representants dels partits sobiranistes. Per part de Junts per Catalunya hi ha anat Eduard Pujol, Carles Riera per part de la CUP, Meritxell Budó del PDECAt i Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet dels comuns. No hi ha assistit, però, cap representant del govern municipal de Barcelona. A les primeres files del Sant Jordi Club també s'hi han assegut el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i Jordi Ollé com a membre del secretariat nacional de l'ANC.

