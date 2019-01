Mas d'Enric activa un seguit de mesures prèvies al trasllat de Forcadell

La direcció del centre penitenciari, per ordres de la Conselleria de Justícia, ja ha començat a moure fitxa davant el trasllat de Carme Forcadell cap a Madrid. Fonts del centre penitenciari han confirmat aque des d'avui entren en vigor una sèrie de mesures que s'han de seguir.Des d'aquest dimarts i fins al divendres al migdia, l'accés a l'aparcament de la presó, on hi ha l'expresidenta del Parlament, estarà tancat fins a nova ordre. Això vol dir que les accions a favor dels presos i sobretot de Forcadell ja no es podran celebrar dins del recinte -perímetre- del centre penitenciari.Els advocats i els familiars que hagin de visitar algun dels presos, hauran d'entrar per l'accés on entren els funcionaris i les visites "vip", entre altres. Per fer-ho, hauran d'explicar el motiu als vigilants de l'accés.Per últim, Justícia ha prohibit l'accés a l'aparcament també als periodistes. Ara bé, des de la conselleria permeten que els professionals de la comunicació puguin fer la seva feina des de l'exterior de la tanca perimetral.Aquest moviment arriba abans que tingui lloc el trasllat dels presos polítics dels centres penitenciaris catalans cap a Madrid. Tot apunta que es produiran aquesta setmana però encara no hi ha data fixada.

