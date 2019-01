Junqueras anirà a Estrasburg si el TC no respon el seu recurs contra la presó abans del judici

Oriol Junqueras ha presentat un escrit al Tribunal Constitucional (TC) perquè l'informi sobre si endarrerirà la resolució del seu recurs d'empara contra la presó provisional. En aquest, avisa que si no rep cap resposta abans de l'inici del judici al Tribunal Suprem -que tindrà lloc en els propers dies-, acudirà al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.En un escrit remès a l'alt tribunal, l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, demana al Constitucional que l'informi sobre si té previst reprendre la deliberació i resolució del recurs contra la presó "als mers efectes d'articular una estratègia defensiva eficaç". Avisa que davant la imminència de l'inici de la vista, i en cas de no tenir cap resposta, "emprendria aquell mateix dia la via d'impugnació prevista al Conveni Europeu de Drets Humans" per la "ineficiència dels recursos d'índole interna".Van den Eynde recorda que el recurs d'empara té per objectiu revocar la decisió del Tribunal Suprem sobre la privació de llibertat del seu client: "No pretendre aquest efecte seria igual que reduir la via d'impugnació davant la jurisdicció constitucional a una mera discussió argumental sobre la validesa o prevalença de drets fonamentals, sense cap efecte material, i causaria un dany irreparable".El Tribunal Constitucional ha renunciat a pronunciar-se sobre les presons preventives dels líders independentistes abans que arrenqui el judici al Tribunal Suprem. La previsió era que els magistrats continuessin deliberant sobre el primer dels recursos -presentat per la defensa d'Oriol Junqueras- i que abordessin de nou el tema al ple que arrenca aquest dimarts. Fonts del TC, però, confirmen que el punt s'ha retirat de l'ordre del dia i que no s'ha fixat cap termini per tornar-ho a estudiar.Per tant, el judici al Suprem arrencarà sense que el TC s'hagi pronunciat sobre si la presó preventiva vulnera drets fonamentals. De moment, el Suprem encara no ha fixat la data d'inici del judici, que es preveu que comenci a principis de febrer.

