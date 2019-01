El MOT 2019 suma quatre nous autors de les ribes de la Mediterrània

MOT 2019 que acompanyaran Burhan Sönmez, Adrià Pujol, María Belmonte, Javier Reverte, Carme Riera o Josep Piera, entre d’altres. D’altra banda, l’autor egipci Alaa al Aswani, que havia estat confirmat anteriorment, no podrà ser present al festival per raons alienes a l’organització.



El Mediterrani sempre ha estat molt present en l’obra de Susanna Rafart, autora d’una poesia i una prosa intenses i condensades. A Un cor grec revisita el creuer per la Mediterrània que els poetes Salvador Espriu o Bartomeu Rosselló-Pòrcel, entre d’altres, van fer el 1933, però també s’ha acostat a la cultura italiana escrivint la biografia de la poeta del segle XVI Gaspara Stampa o amb les traduccions dels poetes italians Salvatore Quasimodo i Dino Campana. Rafart ha estat guardonada amb el Premi Carles Riba de poesia (2001). Entre els seus poemaris destaquen Pou de glaç (2002), Retrat en blanc (2004) o Baies (2005), mentre que en narrativa ha publicat La pols de l'argument (2000), La inundació (Premi de la Crítica Serra d’Or, 2003), Les tombes blanques. Contes de la mediterrània (2008) o Crisàlide (2015).



Xavier Moret és un dels viatgers incansables que visitaran el MOT 2019. Escriptor i periodista, Moret és autor de grans reportatges sobre Grècia, Beirut, Algèria i la mateixa Costa Brava. Entre els seus llibres de viatges per les ribes del Mediterrani destaquen Viatge per la Costa Brava, La memòria de l’Ararat i Grècia, viatge de tardor, però també han estat molt llegides i guardonades les obres Islàndia, l’illa secreta, Amèrica, Amèrica o Tras los pasos de Livingstone.



També des del Mediterrani, però amb la reivindicació de la lluita dels homosexuals com a teló de fons escriu el gadità Eduardo Mendicutti. Entre les seves obres destaquen Siete contra Georgia, Una mala noche la tiene cualquiera, El palomo cojo (amb adaptació al cine de Jaime de Armiñán), Los novios búlgaros (també adaptada a la gran pantalla per Eloy de la Iglesia), Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, El beso del cosaco, El ángel descuidado, California, Ganas de hablar, Mae West y yo i Otra vida para vivirla contigo. A la seva última obra, Malandar (2018), reflecteix l’agonia i els tràngols dels homosexuals de la seva generació a partir d’un triangle amorós. El marroquí Mahi Binebine, els catalans Susanna Rafart i Xavier Moret, i el gadità Eduardo Mendicutti són els quatre nous autors de les ribes del Mediterrani confirmats alque acompanyaran Burhan Sönmez, Adrià Pujol, María Belmonte, Javier Reverte, Carme Riera o Josep Piera, entre d’altres. D’altra banda, l’autor egipci Alaa al Aswani, que havia estat confirmat anteriorment, no podrà ser present al festival per raons alienes a l’organització. El Festival tindrà lloc a Olot i a Girona del 28 de març al 6 d'abril El Mediterrani sempre ha estat molt present en l’obra de Susanna Rafart, autora d’una poesia i una prosa intenses i condensades. A Un cor grec revisita el creuer per la Mediterrània que els poetes Salvador Espriu o Bartomeu Rosselló-Pòrcel, entre d’altres, van fer el 1933, però també s’ha acostat a la cultura italiana escrivint la biografia de la poeta del segle XVI Gaspara Stampa o amb les traduccions dels poetes italians Salvatore Quasimodo i Dino Campana. Rafart ha estat guardonada amb el Premi Carles Riba de poesia (2001). Entre els seus poemaris destaquen Pou de glaç (2002), Retrat en blanc (2004) o Baies (2005), mentre que en narrativa ha publicat La pols de l'argument (2000), La inundació (Premi de la Crítica Serra d’Or, 2003), Les tombes blanques. Contes de la mediterrània (2008) o Crisàlide (2015).Xavier Moret és un dels viatgers incansables que visitaran el MOT 2019. Escriptor i periodista, Moret és autor de grans reportatges sobre Grècia, Beirut, Algèria i la mateixa Costa Brava. Entre els seus llibres de viatges per les ribes del Mediterrani destaquen Viatge per la Costa Brava, La memòria de l’Ararat i Grècia, viatge de tardor, però també han estat molt llegides i guardonades les obres Islàndia, l’illa secreta, Amèrica, Amèrica o Tras los pasos de Livingstone.També des del Mediterrani, però amb la reivindicació de la lluita dels homosexuals com a teló de fons escriu el gadità Eduardo Mendicutti. Entre les seves obres destaquen Siete contra Georgia, Una mala noche la tiene cualquiera, El palomo cojo (amb adaptació al cine de Jaime de Armiñán), Los novios búlgaros (també adaptada a la gran pantalla per Eloy de la Iglesia), Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, El beso del cosaco, El ángel descuidado, California, Ganas de hablar, Mae West y yo i Otra vida para vivirla contigo. A la seva última obra, Malandar (2018), reflecteix l’agonia i els tràngols dels homosexuals de la seva generació a partir d’un triangle amorós.

Finalment, una mirada també combativa és la del polifacètic marroquí Mahi Binebine, que a més de la literatura també conrea la pintura i l’escultura. La detenció del seu germà Aziz per participar en el fallit cop d’estat contra el rei Hassan II i el seu brutal empresonament el van marcar profundament. La seva primera novel·la, Le sommeil de l’esclave (El somni de l’esclau), va ser guardonada amb el Prix Méditerranée. Després van seguir altres novel·les com Les funérailles du lait (Els funerals de la llet), L’ombre du poète (L’ombra del poeta), Terre d’ombre brûlée (Terra de l’ombra cremada) i Le Seigneur vous le rendra (El senyor et recompensarà), entre d’altres. La seva última novel·la, Le fou du Roi (Yo, bufón del Rey, 2018), és la història del seu pare, membre de la cort del rei Hassan.D’altra banda, l’escriptor egipci Alaa al Aswani, autor de L’edifici Iaqubian, no podrà finalment assistir al festival, malgrat que s’havia anunciat el seu nom anteriorment com un dels primers autors confirmats.Els quatre autors confirmats participaran a les converses del MOT 2019, que porta per lema “El Mediterrani, un mar de pàgines”, amb el poeta i traductor Manuel Forcano com a comissari. El Festival MOT engegarà a Olot el 28 de març, i ocuparà la sala El Torín de dijous a dissabte. Dijous 4 d’abril les converses es reprendran a la Biblioteca Carles Rahola de Girona i s’allargaran fins dissabte 6 d’abril al vespre. El MOT, que el 2019 arriba a la sisena edició, és una iniciativa dels ajuntaments de Girona i Olot, i rep el suport de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor