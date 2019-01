El Síndic de Greuges reitera que l'aplicació del 155 va ser «inconstitucional»

"Estaria bé que Borrell compleixi amb el mandat del Consell Europeu"

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha afirmat aquest dimarts que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que es va fer a Catalunya va ser "inconstitucional". En la seva compareixença a la comissió d'investigació del 155 al Parlament ha argumentat que aquest article no contempla mesures com dissoldre el Parlament i destituir el Govern perquè afecta "el dret de participació dels càrrecs públics i les persones que van votar per elegir el Parlament".Ha insistit que el 155 "no preveu la limitació de cap dret col·lectiu ni individual, i fins i tot els càrrecs públics no poden ser destituïts". "És difícil justificar el 155 habilitant aquestes mesures", ha advertit, i ha recordat que quan es va elaborar la Constitució del 1978 es va rebutjar incloure aquest tipus de mesures en l'article 155.Així mateix, ha destacat que la manera en què es va intervenir l'autonomia "va provocar retards en l'administració", i ha repassat diverses polítiques públiques de la Generalitat que van quedar paralitzades pel 155, com ara qüestions sobre la memòria democràtica, la defensa del col·lectiu LGTBI i millores laborals per als agents forestals, entre d'altres.També s'ha referit a la intervenció financera de la Generalitat que va suposar la suspensió de l'autogovern. Ha considerat "evident que el 155 va agreujar la intervenció pressupostària", encara que ha precisat que l'autonomia financera que tenia el Govern ja era reduïda aquests anys. En aquest sentit, ha afirmat que la intervenció financera de la Generalitat no va començar amb el 155, sinó el 15 de setembre del 2017, quan el govern espanyol va obligar el de la Generalitat a justificar mensualment totes les despeses.Durant la seva intervenció, Ribó ha qualificat de "completament aberrant" que el president del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, hagi afirmat que l'estat de dret es basa en la unitat de la pàtria, i ha apel·lat a l'article 1 de la Constitució, que diu que Espanya és un estat social, democràtic i de dret. "Tot ha de ser discutible, també la unitat de la pàtria", segons el Síndic, que ha afegit que, si en un estat de dret no es pot discutir tot, s'ha acabat la perspectiva d'aquest estat de dret. Per aquest motiu, ha criticat els qui defensen la unitat de la pàtria i es diuen constitucionalistes.Ribó també ha demanat al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que escolti el que va demanar el comissari europeu de Drets Humans, Nils Muiznieks, que va requerir al govern espanyol que investigués sobre les acusacions als cossos de seguretat de l'Estat per fer un ús desproporcionat de la força durant l'1-O."Estaria bé que Borrell compleixi amb el mandat del Consell Europeu", ha demanat Ribó, que ha recordat que el llavors ministre d'Exteriors, José Ignacio Zoido, va desestimar aquesta recomanació europea.

