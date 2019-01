La Fiscalia arxiva la investigació contra l'alcalde de Caldes de Montbui pel seu suport a l'1-O

La Fiscalia General de l'Estat ha arxivat les diligències informatives incoades a la Fiscalia del Tribunal Suprem contra l'alcalde de Caldes de Montbui i eurodiputat d'ERC, Jordi Solé, per un delicte de desobediència, entorn el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.Segons han informat fonts municipals s'''ha pres aquesta decisió perquè no existeixen "indicis de responsabilitat criminal en l'actuació regida pel batlle de la localitat".L'1 d'octubre van votar a Caldes 7.474 persones, d'un cens de 12.813; és a dir, el 58% dels electors. 6.821 van donar el "sí" a la independència, i 485 van apostar pel "no". En total van obrir-se nou col·legis electorals, els mateixos que funcionen en altres comicis.

