Torra informarà la taula de diàleg catalana de l'estat de les converses amb la Moncloa

El president de la Generalitat, Quim Torra, informarà els membres de la taula de partits catalana aquest divendres de l'estat del diàleg amb la Moncloa. Així ho ha avançat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Aquest organisme, que ja es va reunir el 16 de novembre , es torna a citar d'aquí a tres dies després que el Govern i l'executiu espanyol s'hagin anat reunint les últimes setmanes per abordar com afrontar el conflicte polític.Una de les qüestions que estan encallades és la posada en marxa d'una mesa de partits a nivell estatal . La Moncloa insisteix que el PSC hi ha de ser present, però la Generalitat replica que els socialistes catalans ja formen part de les trobades a nivell català. "Necessitem persones que tinguin influència i agafar responsabilitat en nom del PSOE a nivell estatal, i ha de venir gent amb capacitat de decisió. No hem d'anar a negociar amb el govern espanyol per tenir diàleg amb Miquel Iceta, quan volem el truquem. Ens sembla estranya, la discussió", ha recalcat.La consellera, a banda, ha donat aquest dimarts per fet el seu salt a l'Ajuntament de Barcelona. "Tenim la màxima sintonia amb Joaquim Forn ", ha assegurat en la roda de premsa posterior al consell executiu, referint-se a la possibilitat de ser la número dos del candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la capital catalana. "Em faria il·lusió que es pogués materialitzar", ha assenyalat Artadi, que també ha aclarit que cal decidir quin serà el relleu a Presidència -un dels noms més ben situats és el de Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga- i quin tipus de llista es fa a la capital."Estem treballant veure si tothom que pot anar a la llista ho veiem de la mateixa" manera", ha indicat la consellera. Artadi forma part de la direcció de la Crida , que va celebrar aquest dissabte el congrés constituent i va insistir en la necessitat de bastir una llista unitària a Barcelona . El president de la Generalitat, Quim Torra, va apel·lar directament Forn, Ernest Maragall, Neus Munté, Ferran Mascarell i Jordi Graupera per tal que es posessin d'acord en fer una candidatura conjunta.Artadi ha demanat aquest dimarts als comuns que "no subordinin" l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2019 als comptes de Pedro Sánchez a Madrid, que ja han entrat al Congrés dels Diputats. Artadi també ha demanat als comuns que aixequin la "suspensió" de les negociacions pels comptes -ja hi ha hagut deu reunions en les últimes setmanes-, i ha destacat el "nivell de detall" que s'ha donat als negociadors per tal de conèixer els comptes catalans."Han tingut tota la informació que ens han demanat", ha assenyalat la consellera de la Presidència. Aquesta setmana hi havia prevista una reunió global per tal d'abordar l'estat de les converses. "Els pressupostos són importants, hi ha molts assumptes que passen pel Govern i el Parlament i que depenen dels comptes. Amb pressupost es poden fer moltes més coses que sense pressupost", ha recalcat Artadi. Segons ella, dins de l'executiu hi ha hagut "sintonia" dins de l'executiu pels comptes.La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha carregat aquest matí contra ERC , a qui acusa de "tenir por" d'impulsar una reforma fiscal per "càlcul electoral". Segons ha denunciat, el partit d'Oriol Junqueras, vol aplegar "vot de centre-dreta" motiu pel qual el vicepresident Pere Aragonès no es mou en la negociació de pressupostos. "Quan faci els deures, que ens truqui".Per contra, Albiach ha assegurat que han percebut una "major predisposició" a fer canvis en les conselleries de Territori i Funció Pública, en mans de dirigents de Junts per Catalunya. Un fet, ha precisat, que no suposa que s'acabin aplicant les reivindicacions que estan fent. "Fa dos o tres anys vam viure el pressing CUP i ara vivim el pressing comuns", ha lamentat. "Això demostra que alguns estan més amb la calculadora electoral a la mà que pensant en el país", ha etzibat. Després que des d'ERC la portaveu Marta Vilalta acusés els comuns de no actuar amb "bona fe negociadora", Albiach lamenta que la dirigent republicana hagi de "defensar el que és indefensable".El Govern ha aprovat aquest dimarts la reestructuració del departament de Presidència , que crea una àrea de seguretat institucional "per tal de garantir la seguretat del president, dels expresidents i del titular de la conselleria". "També té per objectiu planificar i implantar mesures adreçades a la protecció del personal i les instal·lacions del Palau de la Generalitat", ha destacat Artadi.Per a l'exercici d'aquestes funcions, es comptarà amb el personal dels Mossos d'Esquadra, que depèn d'Interior i que per tant és el competent en matèria de seguretat ciutadana. Segons consta en la documentació facilitada als periodistes, l'àrea de seguretat institucional exercirà les seves tasques "sens perjudici de les funcions atribuïdes a altres òrgans amb competència sobre la seguretat ciutadana, d'acord amb els procediments de coordinació i col·laboració que s'estableixin per a la protecció de la Presidència de la Generalitat".Entre les modificacions a Presidència, a banda de la nova àrea de seguretat institucional, s'hi troba la creació de l'Oficina per a la Reforma Horària, que coordinarà les polítiques en l'àmbit de l'organització i els usos del temps en la vida quotidiana, i la direcció general de Relacions amb Entitats i Col·lectius de Diferents Territoris i Cultures.Els canvis a Presidència afecten l'entorn més immediat de Torra a Palau. Josep Rius, director de l'oficina del president, deixa el càrrec -segons ha avançat aquest dimarts El Nacional i ha confirmat oficiament l'executiu- i serà rellevat per Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i que era assessor de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Casals va ser la cara visible dels crítics contra l'anterior direcció del PDECat liderada per Marta Pascal.Rius passarà a ser ara director general d'Anàlisi i Prospectiva, àrea adscrita a Presidència, però podia exercir tasques de suport en el cas que Artadi acabi fent el salt a l'Ajuntament de Barcelona fent tàndem amb Joaqium Forn. L'excap de gabinet de Torra, de fet, va treballar amb Xavier Trias quan era alcalde de la ciutat i va aterrar a Palau quan Ada Colau va assumir la batllia de Barcelona. Va treballar durant uns mesos amb Artur Mas i després va ser escollit cap de gabinet de Carles Puigdemont, amb qui segueix tenint una relació propera.El director de l'oficina del president és un càrrec que treballa amb discreció, però que té una responsabilitat rellevant de portes endins. No només coordina l'agenda, sinó que té contactes amb les administracions -la signatura de Rius apareixia en la carta en la qual es va oferir el Palau de la Generalitat per una cimera de governs amb Torra i Pedro Sánchez al capdavant- i té incidència en els matisos del discurs polític.

