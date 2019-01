A presó per robar en una botiga, una benzinera i una farmàcia del Vallès en una setmana

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 23 de gener un home de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lliçà d'Amunt, com a presumpte autor de tres robatoris amb violència i intimidació a diversos comerços de Granollers i Canovelles.El primer robatori va tenir lloc el 14 de gener, als volts de les 18 hores, quan el detingut va accedir a cara descoberta a una botiga de queviures de Granollers amb un matxet de grans dimensions i va amenaçar a la treballadora. Va sostreure, aproximadament, uns 500 euros i va fugir en un vehicle tot terreny de color gris.El segon fet el va cometre el 17 de gener, aquesta vegada poc després de les 19 hores, a una farmàcia del carrer Molló de Canovelles. Es va donar la mateixa casuística: lladre que actua a cara descoberta i intimida amb un matxet de grans dimensions a la farmacèutica sostraient 200 euros en efectiu en aquesta ocasió. La farmacèutica va veure com l'autor fugia del lloc amb un vehicle tot terreny de color gris.El tercer robatori el va cometre 4 dies després, el 21 de gener, poc després de les 18 hores a una benzinera del carrer Joanot Martorell de Granollers. En aquest cas, l'autor va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat de l'establiment. En les imatges es podia observar com un individu accedia a l'establiment a cara descoberta, i intimidava a la treballadora amb un matxet de grans dimensions. L'autor va sostreure 100 euros i va fugir del lloc corrents.Les gestions realitzades pels mossos de la comissaria de Granollers van permetre determinar que l'autor dels tres robatoris era la mateixa persona i el van identificar i detenir el 23 de gener.El 24 de gener va passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Granollers, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

