Cs avisa JxCat i ERC que seran «còmplices de la violència» si no condemnen l'agressió de Torroella

Ciutadans ha lamentat aquest dimarts que no hi hagi hagut unanimitat dels grups per condemnar l'agressió que va patir un dels seus regidors a Torroella de Montgrí el passat dissabte . El portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha explicat que han proposat que es consensués durant la reunió de la junta de portaveus un text de rebuig a l'agressió i que la CUP ha marxat, mentre que Junts per Catalunya i ERC no l'han subscrit malgrat lamentar-lo "a nivell personal". "Algunes formacions polítiques no ho volen condemnar perquè són còmplices de la violència d'aquell dia de les que es produeixin en dies posteriors", ha etzibat Carrizosa.El text proposat per Ciutadans inicialment recollia una "condemna clara i rotunda a l'agressió feixista" que van patir diputats i càrrecs públics a Torroella de Montgrí per part de manifestants antifeixistes, així com la denúncia a la "vulneració del dret a llibertat política". A instàncies dels comuns i del PSC, els d'Inés Arrimadas han accedit a suprimir la paraula "feixista" de l'enunciat, però ERC i JxCat no subscriuen, almenys per ara, el text."La CUP s'ha aixecat de la taula i ha marxat. Ells donen suport d'alguna forma a l'assetjament violent als que no pensen com ells", ha sentenciat Carrizosa. Sobre JxCat i ERC ha dit que de forma "privada" sí que condemnen l'agressió però que "troben políticament difícil condemnar que un altre partit de la cambra sigui objecte d'agressions físiques". Els republicans, segons Carrizosa, han garantit que "buscaran una fórmula" perquè el text de condemna tiri endavant.Amb tot, Ciutadans ha lamentat que hi hagi grups que no condemnin una agressió "per motius ideològics a un representant públics". Sota el seu criteri, es busca "expulsar de la vida política persones per la seva ideologia" i la resta de partits no haurien de tenir "tant problema" en rebutjar actituds d'aquest tipus. "Si no ho condemnen, en seran còmplices", ha conclòs.

