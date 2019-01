El Govern impulsa una llei per controlar les llicències VTC

▶El #Govern aprova el decret llei que regula els serveis de lloguer de vehicles amb conductor pic.twitter.com/EbqeBezjaE — Govern. Generalitat (@govern) 29 de gener de 2019

El Govern ha anunciat aquest dimarts l'impuls d'una nova llei reguladora del sector del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). L'objectiu principal de la nova legislació és, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet, controlar el nombre i la transmissió de llicències VTC a Catalunya i evitar l'"especulació". Actualment hi ha 2.418 llicències VTC a Catalunya però podrien augmentar fins a les 4.600 si la justícia dona la raó al sector dels VTC en els contenciosos administratius oberts.La regulació de les llicències suposarà que la Generalitat intervingui en la transmissió de llicències i el Govern valora recuperar-ne per tornar-les a atorgar de nou a través d'un concurs públic. Calvet també ha avançat que la Generalitat necessitarà diners per impulsar aquesta regulació però no ha concretat la via per obtenir-los.Calvet ha qualificat la nova llei de "reforma integral" i ha assegurat que vol posar el focus sobre les necessitats dels usuaris. A banda del control sobre les llicències, la llei també abordarà la formació dels conductors de taxi i VTC, les seves hores de descans, el taxi compartit o la millora de les flotes de vehicles a partir de criteris ambientals. A més, també inclourà un pla de digitalització del sector del taxi.El Govern preveu celebrar una consulta pública sobre la llei a l'abril i començar a tramitar el text legislatiu "immediatament després" en paraules de Calvet.El Govern ha anunciat la nova llei després d'aprovar aquest dimarts el decret llei de mesures urgents en matèria de transport de viatges mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (VTC), que estableix les condicions d'explotació i control d'aquest servei a tot Catalunya. La norma entrarà en vigor divendres, l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el Parlament té un mes de convalidar-lo. La norma preveu una precontractació d'un interval de temps mínim de 15 minuts i habilita ajuntaments o ens locals metropolitans a augmentar-lo, segons consta en la documentació de l'executiu. En les negociacions en el marc de la vaga de taxistes, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es va comprometre en establir el període de contractació en una hora.En relació a la precontractació, el decret llei aprovat pel Govern no recull mesures específiques per la utilització dels vehicles VTC en punts de gran concurrència, com per exemple aeroports, estadis, ports o hospitals. "El temps mínim establert és anticipable per l'usuari", ha defensat Calvet.Un dels aspectes aprovats és que es prohibeix la geolocalització prèvia i també que els vehivles VTC circulin per les vies captant clients. "Per tant, els obliga a estar estacionats en aparcaments o garatges", assenyala el decret, presentat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. El fet de tenir prohibida la geolocalització amb caràcter general implica que només es pot activar quan l'usuari ha contractat el servei. El decret dona un mes de marge per aplicar les restriccions de geolocalització als vehicles VTC.El decret també preveu que les empreses i conductors de vehicles VTC també hauran de deixar constància de la seva activitat en un registre habilitat per la Generalitat. En el registre hi hauran d'aparèixer tots els serveis que els vehicles VTC facin cada dia.D'altra banda, no respectar el període de precontractació de quinze minuts suposaria una vulneració greu del decret llei que podria suposar una sanció de 1.000 euros als conductors de VTC.Els treballadors dels VTC van assenyalar ahir que estarien disposats a acceptar els 15 minuts de precontractació previstos en el decret. Una representació de tres treballadors, entre les quals hi havia la conductora María José Delgado, es van reunir amb Calvet. Treballadors del sector protestaven aquest dimarts davant del Palau de la Generalitat arran del contingut del text aprovat per l'executiu.Segons va explicar Delgado, el conseller els va refermar la intenció d'incloure el quart d'hora de precontractació i els va traslladar que hi ha un projecte de llei en marxa amb "totes les parts" que tindrà en compte les reivindicacions tant del sector dels VTC com dels taxistes. Els conductors VTC i les empreses debatran en les pròximes hores si ho acaben acceptant i aixequen les protestes. Pel que fa l'hora de marge quedaria en mans de l'Ajuntament però segons Delgado els van comentar que "no hi ha motius".Calvet ha aprofitat l'anunci de la nova llei i la presentació del decret llei per llançar un missatge al PP i Ciutadans. El conseller ha retret a les dues formacions que "bloquegin" l'aprovació del decret llei espanyol que preveu deixar en mans de les Comunitats Autònomes la regulació de les llicències VTC.Tot i que el Congrés dels Diputats va aprovar el reial decret per fer aquest pas, PP i Ciutadans van forçar que s'hagués de ratificar en forma de decret llei, la qual cosa obre la porta a la presentació d'esmenes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor