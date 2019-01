El Suprem explica una setmana tard per què nega la compareixença dels presos a la comissió del 155

El Tribunal Suprem ha contestat, una setmana després, la petició perquè l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i els exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull, participessin a la comissió del 155 -prevista pel passat 22 de gener- en qualitat de testimonis, tal com va demanar el president de la cambra catalana, Roger Torrent. Ara, ja havent transcorregut la comissió sense resposta, la sala d'enjudiciament de l'alt tribunal descarta l'autorització "en aquest moment processal", ja que l'inici de les sessions del judici de l'1-O és "imminent", diu. Segons afirma, la sala adopta la decisió "sense perjudici que en algun altre moment processal l'òrgan sol·licitant, si així ho considera, reiteri la petició"."La imminència de l'inici de les sessions del judici oral i el fet evident que molts aspectes sobre els que versaria la compareixença a la comissió parlamentària estan íntimament lligats als fets objecte d'acusació, introdueixen un element que ha de ser necessàriament valorat", remarca l'alt tribunal espanyol. Des d'aquesta perspectiva, diu, "és previsible que es produeixin indesitjades interferències entre la compareixença davant la comissió i el seu dret de defensa" al judici que està a punt de començar.A la petició de compareixença, apunta el Suprem, s'hi van oposar la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular de Vox, mentre que la representació processal de Turull, Sànchez, Rull, Junqueras, Bassa, Romeva i Forn van mostrar la seva conformitat.La comissió de 155 es va celebrar finalment el 22 de gener, tot i que sense la compareixença dels exmembres del Govern . Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, va ser l'encarregada de llegir el manifest. "Denunciem que no es respectin els nostres drets", va assenyalar Albiach. "S'ha obstaculitzat el treball parlamentari", va destacar.Carles Riera, diputat de la CUP, que en un primer moment no disposava del text, va llegir el segon paràgraf. "Els presos polítics no poden complir amb el seu dret i deure de comparèixer, constatant una nova vulneració de drets", va ressaltar. Jordi Orobitg, d'ERC, va indicar que hi va haver antel·lació suficient".

