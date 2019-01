Cs i PSC insten Torra a assistir al ple del Parlament i no al judici de l'1-O

El PSC i Ciutadans consideren que el president de la Generalitat, Quim Torra, no pot faltar al ple del Parlament i saltar-se la sessió de control de la cambra. Així ho han argumentat tant la portaveu dels socialistes catalans, Eva Granados, com el de Ciutadans, Carlos Carrizosa, sobre el fet que el president hagi dit que vol ser a la sala del Tribunal Suprem un cop arrenqui el judici. Si es compleix el calendari previst, la vista podria coincidir amb la sessió plenària de la setmana que ve."Esperem que Torra i els consellers siguin aquí. La nostra funció democràtica és fer el control de la poca activitat que ja fa el Govern", ha assegurat Granados. Els socialistes han demanat al representant de l'executiu català durant la junta de portaveus si Torra serà a la sessió plenària. "La resposta ha estat el silenci", ha dit la portaveu del PSC. Granados ha afirmat que la vaga general convocada per quan comenci el judici la impulsa un "sindicat minoritari" i té una "justificació política" malgrat que es presenti com a laboral.Ciutadans, per la seva banda, consideraria una "burla" al Parlament que "amb el pretext del judici" el president i els consellers no assisteixin al ple. Carrizosa ha assegurat que la població de Catalunya i les institucions seran "hostatges" "dels que només volen parlar del procés" si els representants públics no assisteixen al ple. "Els diputats cobrem per venir i per votar", ha sentenciat.

