Nova àrea de seguretat institucional per al president i els expresidents

El Govern ha aprovat aquest dimarts la reestructuració del departament de Presidència, que crea una àrea de seguretat institucional "per tal de garantir la seguretat del president, dels expresidents i del titular de la conselleria". "També té per objectiu planificar i implantar mesures adreçades a la protecció del personal i les instal·lacions del Palau de la Generalitat", ha destacat la titular del departament, Elsa Artadi.Per a l'exercici d'aquestes funcions, es comptarà amb el personal dels Mossos d'Esquadra, que depèn d'Interior i que per tant és el competent en matèria de seguretat ciutadana. Segons consta en la documentació facilitada als periodistes, l'àrea de seguretat institucional exercirà les seves tasques "sens perjudici de les funcions atribuïdes a altres òrgans amb competència sobre la seguretat ciutadana, d'acord amb els procediments de coordinació i col·laboració que s'estableixin per a la protecció de la Presidència de la Generalitat".Entre les modificacions a Presidència, a banda de la nova àrea de seguretat institucional, s'hi troba la creació de l'Oficina per a la Reforma Horària, que coordinarà les polítiques en l'àmbit de l'organització i els usos del temps en la vida quotidiana, i la direcció general de Relacions amb Entitats i Col·lectius de Diferents Territoris i Cultures.Els canvis a Presidència afecten l'entorn més immediat de Torra a Palau. Josep Rius, director de l'oficina del president, deixa el càrrec -segons ha avançat aquest dimarts El Nacional i ha confirmat oficiament l'executiu- i serà rellevat per Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i que era assessor de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Casals va ser la cara visible dels crítics contra l'anterior direcció del PDECat liderada per Marta Pascal.Rius passarà a ser ara director general d'Anàlisi i Prospectiva, àrea adscrita a Presidència, però podia exercir tasques de suport en el cas que Artadi acabi fent el salt a l'Ajuntament de Barcelona fent tàndem amb Joaqium Forn. L'excap de gabinet de Torra, de fet, va treballar amb Xavier Trias quan era alcalde de la ciutat i va aterrar a Palau quan Ada Colau va assumir la batllia de Barcelona. Va treballar durant uns mesos amb Artur Mas i després va ser escollit cap de gabinet de Carles Puigdemont, amb qui segueix tenint una relació propera.El director de l'oficina del president és un càrrec que treballa amb discreció, però que té una responsabilitat rellevant de portes endins. No només coordina l'agenda, sinó que té contactes amb les administracions -la signatura de Rius apareixia en la carta en la qual es va oferir el Palau de la Generalitat per una cimera de governs amb Torra i Pedro Sánchez al capdavant- i té incidència en els matisos del discurs polític.Rius va tenir un paper molt destacat, per exemple, en les tasques de coordinació a Palau després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona. Va ser dels primers en parlar amb Puigdemont per informar-lo, i també va avisar l'equip de Presidència per tal que els seus membres es desplacessin a Palau.En tot el període que a Catalunya no hi havia Govern, l'excap de gabinet de Torra va viatjar sovint tant a Bèlgica com a Alemanya per donar suport a Puigdemont, pendent aquells mesos de la resolució de l'extradició. Un cop el nou president va arribar a Palau, va decidir mantenir-lo en el càrrec.

