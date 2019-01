«La situació política facilita que es doni una imatge d'enfrontaments entre cossos policials»

Rocío León, agent de la Policia Portuària de Tarragna i vicepresidenta de Politeia. Foto: Jonathan Oca

Rocío León, agent de la Policia Portuària de Tarragna i vicepresidenta de Politeia. Foto: Jonathan Oca

- Comentava que la visió que es té de les policies és distorsionada, que no és real, però això és una percepció nascuda des que es va iniciar el procés català?



- No, i tant que no. Això és una cosa que s'arrossega. Des de sempre, sobretot des d'una part de la societat que es considera més progre, que diuen allò que les policies estan al servei de l'estat opressor. Ara bé, des que era joveneta això ha canviat i la gent té més consciència que l'estat del benestar també es garanteix a través de la policia i de seguir les lleis.



- Considera que la gent té més por ara de la policia i que no sent protegida?



- Abans de la Constitució sí, ara no. Quan era jove, es parlava dels grisos i allò sí que era molt diferent. No té res a veure amb el que hi ha ara ni la situació actual.

Rocío León és agent de la Policia Portuària a Tarragona, sindicalista (UGT), socialista (PSC) i feminista. Des del novembre també és vicepresidenta de Politeia , una associació que aglutina policies locals, mossos d'esquadra, guàrdies civils, policies nacionals y policies portuaris de Catalunya.En aquesta entrevista explica quina és la visió que es té de la relació entre els cossos policials i quina és la realitat que es viu des de dins. Considera que l'associació era necessària per sortir al pas de la pluja mediàtica contra els policies i que neix amb la voluntat de reforçar els llaços entre aquests- És una associació de cossos policials que operen a Catalunya.- Per diferents motius, Vàrem sentir la necessitat d'alguna manera de contrarestar aquesta creença popular que dins dels cossos policials hi ha una rivalitat, que nosaltres no hem detectat perquè no existeix. I vàrem decidir que havíem de fomentar la relació personal que tenim entre nosaltres, i entre els operatius de diferents cossos i apostar per aquesta línia d'actuació, que s'emmarca, alhora, en la defensa de la legalitat, de l'Estatut i de la Constitució.- No, ni política ni sindical. No reivindiquem cap aspecte de sindicats. Jo, per exemple, soc de la UGT i tinc diferents càrrecs i responsabilitat en l'àmbit de ports. Cadascun de nosaltres tenim les nostres ideologies sindicals i polítiques. El que tenim en comú tots és que defensem la legalitat.- Entre els alts càrrecs hi ha de tot però entre nosaltres, en el dia a dia, la col·laboració és total. La Policia Portuària a Tarragona col·labora molt amb la Guàrdia Urbana, per exemple, perquè tenim una part que és port-ciutat, i col·laborem amb Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hi ha molt bona entesa. Des de l'associació ja hem pensat i programat activitats per fomentar la germanor i la bona entesa.- Farem cursos de formació però també farem coses més lúdiques, com activitats esportives, trobades gastronòmiques on farem paelles o una calçotada a Tarragona, entre moltes altres. Ara bé, el més important és conèixer-nos entre nosaltres i procurar que no ens afecti la creença popular o el bombardeig mediàtic que hi ha.- Nosaltres necessitàvem fer alguna cosa per intentar que no ens afecti el tarannà i sobretot tot el que ens arriba a través dels mitjans de comunicació o de les xarxes. Calia sortir al pas, perquè no és la realitat i calia dir-ho i explicar-ho. Ho hem de demostrar, la realitat és que hi ha bona relació.- Per descomptat. La situació política actual ha facilitat que es doni una imatge d'enfrontaments entre cossos policials i fins i tot des d'una part de la societat catalana que s'havia apropiat d'una policia, dels Mossos. Quan fan això, diuen que les altres policies no són seves, quan sí que ho són.- Doncs cinc cossos policials, com la Policia Portuària, Guàrdia Urbana i policies locals, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. De moment, el 80% dels membres de l'associació són mossos.- Les portes estan obertes per a tothom però només es tanca per a aquelles ideologies més radicals, ja que no defensen ni l'Estatut ni la Constitució, porti el color que porti d'uniforme.- Pels que jo conec, no n'hi ha cap però poden venir quan vulguin. Sempre que defensin la legalitat seran benvinguts. Nosaltres no demanem als policies que volen formar part de l'associació si són d'algun sindicat, d'algun partit o si tenen alguna simpatia i si practiquen alguna religió. Jo per exemple soc atea i tant de bo ningú fos religiós.- Jo crec que no perquè els agents de policia el que fem és rebre ordres i complir-les. Una actuació policial té més a veure amb les ordres que has rebut que no amb la manera de ser i amb les idees de cada agent a títol personal. Si t'ordenen que no han de passar, doncs el que has de fer és que no passin. Una altra cosa és com ho fas, però. Durant l'1-O, els agents no feien res més que complir ordres.

