Els conductors de VTC retiren els cotxes de la Diagonal

Els conductors de VTC retiraran els seus vehicles de l'avinguda Diagonal de Barcelona, on estan aparcats des de fa més d'una setmana per pressionar el Govern i aconseguir una legislació favorable per als cotxes de lloguer amb conductor. El portaveu dels treballadors, Carles Segarra, ha assegurat que mouran els cotxes aquest dimarts a la tarda. "És la maera més justa de no agobiar més la ciutadania", ha defensat.Un cop retirats els vehicles, els conductors analitzaran detalladament el decret llei que el Govern aprovarà aquest dimarts. "A partir d'aquí, decidirem emprendre les accions que siguin necessàries", ha avisat.Els treballadors dels VTC estarien disposats a acceptar els 15 minuts de precontractació previst en el decret de la Generalitat que aprovarà aquest dimarts. Aquest migdia, una representació de tres treballadors, entre les que hi havia la conductora María José Delgado, s'ha reunit amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.Segons ha explicat Delgado, el conseller els ha refermat la intenció d'incloure el quart d'hora de precontractació i els ha traslladat que hi ha un projecte de llei en marxa amb "totes les parts" que tindrà en compte les reivindicacions tant del sector dels VTC com dels taxistes. Els conductors VTC i les empreses debatran en les pròximes hores si ho acaben acceptant i aixequen les protestes. Pel que fa l'hora de marge quedaria en mans de l'Ajuntament però segons Delgado els han comentat que "no hi ha motius".