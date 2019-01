De 100 a 90 km/h: aquestes són les carreteres afectades pel nou límit de velocitat

Des d'avui entra en vigor el nou límit de #velocitat a les carreteres secundàries:

📌90km/h per a cotxes, motos i autobusos

📌80km/h per a furgonetes, camions i autobusos sense cinturó

Més informació 👉 https://t.co/LzOo3BpFKb pic.twitter.com/tBTtLm8Er1 — gencat (@gencat) 29 de gener de 2019

Aquest és el llistat de les carreteres que es veuen afectades per la modificació:

Barcelona: C-35, C-59, N-II, C-15, C-37 i N-150.



Girona: C-66, C-31, C-26, C-65 i C-25 i N-260.



Lleida: C-13, C-14, C-14z, C-26, N-II, C-12, LP-3322, N-230, N-236, N-145, N-240, N-260, i N-141. C-35, C-59, N-II, C-15, C-37 i N-150.C-66, C-31, C-26, C-65 i C-25 i N-260.C-13, C-14, C-14z, C-26, N-II, C-12, LP-3322, N-230, N-236, N-145, N-240, N-260, i N-141.



Tarragona: C-14, C-37, C-51, N-340, N-420, N-235 i N-240.



Terres de l’Ebre: C-12, N-340 i N-420.

A partir del 29 de enero cambia la #velocidad máxima a la que puedes ir en #ctrasconvencionales. Pasa de 100 km/h a 90. Pero depende del tipo de vehículo.

Consulta los cambios y cómo te afectan. Más info👉ℹ️ https://t.co/Zm4mZAAHpU



#MejorMásDespacio 💟 pic.twitter.com/r5kjo2JEIU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 27 de gener de 2019

El límit de velocitat a les carreteres convencionals de més de set metres d'amplada de l'Estat és de 90 km/h a partir d'aquest dimarts per a turismes, motocicletes i autobusos. Es redueix, així, 10 km/h el límit que imperava fins ara, que era de 100. En el cas de camions i furgonetes el límit és, a partir d'ara, de 80 km/h.La mesura té l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres. La DGT ha explicat que de les 1.321 víctimes mortals que hi va haver a vies interurbanes el 2017, 1.013 van tenir lloc a carreteres convencionals.D'altra banda, hi ha trams en aquestes carreteres on es col·locaran les noves senyalitzacions que compten amb limitacions específiques de la velocitat per revolts o trams perillosos i on, per tant, continuarà sense aplicar-se aquesta mesura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor