Tretze organitzacions enviaran observadors al judici de l’1-O sense permís encara del Suprem

La plataforma International Trial Watch – Catalan Referendum Case, que agrupa organitzacions de defensa dels Drets Humans, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa a Madrid que almenys 13 entitats catalanes, espanyoles i internacionals preveuen enviar observadors internacionals al judici de l’1-O.Ho fan malgrat el silenci del Tribunal Suprem, que encara no ha donat resposta a la seva petició per disposar de cinc seients a l’interior de la sala per poder elaborar els seus informes. Un dels impulsors de la plataforma, Robert Sabata, ha recordat en roda de premsa a Madrid que són entitats que mai s’han posicionat a favor del dret a decidir i ha destacat que la seva presència garanteix una vetlla per la “higiene democràtica”. “Quan els drets humans estan en joc cal anar en compte perquè la degradació política es pot donar amb molta rapidesa”, ha dit.Les organitzacions elaboraran els seus propis informes setmanals i quinzenals i consensuaran després un altre document conjunt. Els impulsors de la plataforma han apuntat que durant la instrucció ja s’han detectat elements que poden posar en dubte la netedat del judici, com per exemple el fet que s’hagin produït filtracions contínues a la premsa abans que les defenses poguessin conèixer el contingut. La plataforma es finança únicament amb donacions via web i cap observador cobrarà cap tipus d'honorari.Entre les organitzacions internacionals que de moment s’han integrat a la plataforma hi ha l’American Bar Assotiation, amb 410.000 membres i seu a Chicago, la Federació Internacional de Drets Humans, amb seu a París i que agrupa 184 associacions estatals de 122 països, i la xarxa europea Euromed Rights, amb seu a Copenhague i que engloba més de 80 organitzacions de 30 països més.També l’associació Front Line Defenders, premi dels Drets Humans del 2018 i amb seu a Dublín, Fair Tials, amb seu a Londres, l’Associació d’Advocats Europeus Demòcrates (AED), l’Associació Europea d’Advocats per la Democràcia i els Drets Humans (ELDH), Antigone (Itàlia), el Comitè de Juristes pels Drets Humns (Holanda), el Centre d’Estudis Legals i Socials (Argentina), i la Confederació Magrebina d’Organitzacionks pels Drets Humans (CMODH).A més, un grup de catedràtics espanyols realitzaran un informe propi sobre el respecte als drets fonamentals i a les garanties processals. En formen part, entre altres, els catedràtics Javier Pérez Royo, Joaquín Urías, i Iñaki Lasagabaster. El grup estarà coordinat pel professor de Dret Penal Iñaki Rivera i la catedràtica de Dret Constitucional de la UAB Mercè Barceló.El coordinador de la iniciativa, Alejandro Gámez, ha afirmat que aquesta és una eina “fonamental” en uns “temps convulsos” de “politització de la justícia i judicialització de la política” contra “l’ús abusiu de la força”. Segons Gámez, aquest judici és “un graó en el conflicte civil” i “és “fonamental” que hi hagi observadors internacionals”, ha dit.

