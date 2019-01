Els comuns acusen ERC de no impulsar una reforma fiscal «per càlcul electoral»

Els comuns mantenen suspesa la negociació dels pressupostos amb el Govern. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha carregat contra ERC, a qui acusa de "tenir por" d'impulsar una reforma fiscal per "càlcul electoral". Segons ha denunciat, el partit d'Oriol Junqueras, vol aplegar "vot de centre-dreta" motiu pel qual el vicepresident Pere Aragonès no es mou en la negociació de pressupostos. "Quan faci els deures, que ens truqui".Per contra, Albiach ha assegurat que han percebut una "major predisposició" a fer canvis en les conselleries de Territori i Funció Pública, en mans de dirigents de Junts per Catalunya. Un fet, ha precisat, que no suposa que s'acabin aplicant les reivindicacions que estan fent. "Fa dos o tres anys vam viure el pressing CUP i ara vivim el pressing comuns", ha lamentat. "Això demostra que alguns estan més amb la calculadora electoral a la mà que pensant en el país", ha etzibat. Després que des d'ERC la portaveu Marta Vilalta acusés els comuns de no actuar amb "bona fe negociadora", Albiach lamenta que la dirigent republicana hagi de "defensar el que és indefensable".Pel que fa a les mobilitzacions contra el judici de l'1-O, Albiach ha assegurat que el seu espai participarà en totes aquelles que apleguin "el 80% del front antirrepressiu". De moment, ha precisat, a la vaga general convocada just amb l'arrencada del judici no hi estan participant algunes forces sindicals, amb la qual cosa encara no han pres una decisió sobre si s'hi implicaran o no.Els comuns, ha dit Albiach, també seran "proactius" a l'hora de promoure mobilitzacions pròpies en contra d'un "judici infame" tenint present que un dels processats és Joan Josep Nuet, diputat del seu grup.

