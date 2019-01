El govern espanyol es compromet a desmantellar el Castor

Última estocada al projecte Castor. La polèmica plataforma té els dies comptats. Així ho ha anunciat aquest dimarts la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, al Senat. El govern espanyol es compromet a "segellar definitivament" el dipòsit de gas, que havia de ser el més gran de l'Estat. L'executiu central considera que és la millor opció i la més econòmica i anuncia que ja s'està treballant perquè la proposta s'aprovi al consell de ministres "en les properes setmanes".Des del 2013, quan es van registrar moviments sísmics a les costes de les Cases d'Alcanar, al Montsià, i Vinaròs, al Baix Maestrat, i es van tancar les instal·lacions, ha calgut anar revisant els taps mecànics que segellen els pous de gas. Amb el desmantellament definitiu de la plataforma, s'evitarien els costos d'aquesta operació."És la solució tècnica més adequada i volem destacar que existeix un compromís polític clar d'aquest govern de no reactivar en cap cas el Castor", ha volgut deixar clar Ribera en la seva compareixença a la cambra alta espanyola.L'anunci del govern espanyol arriba mesos després que el Suprem sentenciés que els consumidors no havien de pagar el manteniment del projecte

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor