L'any 2018 acaba amb 65.900 valencians menys a l'atur

L'atur va baixar en 65.900 persones en 2018 al País Valencià, la qual cosa suposa un 16,08% menys que en 2017 mentre que l'any passat l'ocupació va créixer en 26.800 persones, la qual cosa suposa un 1,32% més, segons l'Enquesta de la Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).D'aquesta manera, el nombre d'aturats en finalitzar 2018 és de 344.100 persones i el nombre de persones treballant, de 2.062.700, amb la qual cosa la taxa d'atur es va situar en el 14,30% i la taxa d'ocupació, en el 58,07%, informa el Diari la Veu Al conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 462.400 persones en 2018, la qual cosa suposa un 12,3% menys que en 2017. Amb aquesta xifra es registra el sisè descens anual consecutiu. No obstant això, aquesta reculada és inferior a les experimentades en els quatre anys anteriors, encara que superior a la de 2013, quan la desocupació va baixar en 85.400 persones.El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha valorat les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i ha destacat que la taxa d'atur "se situa per sota del 15% per primera vegada en 10 anys". Nomdedéu ha valorat en un comunicat el "bon comportament" del mercat de treball al País Valencià, "tal com demostra el fet que som la segona autonomia on més ha baixat l'atur aquest trimestre".El responsable d'Ocupació ha reconegut que la temporada agrícola i la campanya de Nadal expliquen bona part d'aquests resultats. "No obstant això, l'estabilitat de les dades anuals, així com la baixada de nombre de famílies amb tots els membres aturats, o la millora de la contractació indefinida són senyals esperançadors", ha assegurat.El secretari autonòmic ha avançat que des de la Generalitat i Labora "continuarem fixats en l'objectiu últim, garantir oportunitats de treball estable i de qualitat, lluitant contra la precarietat i propiciant un horitzó de vida digna per a totes les persones".

