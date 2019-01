La producció hidroelèctrica a Catalunya pràcticament es duplica el 2018

La producció hidroelèctrica a Catalunya pràcticament es va duplicar el 2018, un any marcat per les intenses nevades i pluges. Endesa , a través de la seva divisió d’energies renovables Enel Green Power, va generar 4.215.199 MWh, un 48,5% més respecte el 2017 i un 13,3% que la mitjana històrica.La conca catalana que més ha incrementat la seva generació durant l’any passat ha estat la de l’Ebre, que ha crescut en un 96,2% (de 510.665 a 1.001.939 MWh), un 20% per sobre de la seva mitjana històrica. En segon lloc, a les conques internes (Muga, Ter, Fluvià i Llobregat) s’ha incrementat la producció hidroelèctrica en un 83,7% respecte l’any anterior, situant-se en 398.833 MWh, i un 32,3% per sobre de la seva mitjana històrica.En tercer lloc, destaca la conca Alta Pallaresa, on s’ha incrementat la generació en un 50%, assolint, així, 467.615 MWh, un 10% per sobre de la seva mitjana. Segueixen el rànquing la conca Baix Pallaresa, la del Segre, la del Garona i, finalment la Ribagorçana, tots amb augments respecte el 2017 del 48%, el 37%, el 31% i el 15% respectivament.L’augment d’aquest tipus d’energia a Catalunya es va assolir gràcies al volum de precipitacions que hi va haver, sobretot a la primavera, i a l’òptim aprofitament, compatibilitzat amb altres usos, de les reserves d’aigua als pantans que, durant el primer semestre de l’any van batre rècord en quantitat d’aigua acumulada a les conques. En aquest sentit, els embassaments on Endesa hi té centrals hidroelèctriques van acumular aigua fins a un 91% de la seva capacitat total de mitjana durant el primer semestre de l’any i el van finalitzar amb un 72%.

