El Cirque du Soleil desembarcarà a Barcelona amb un espectacle inspirat en Messi

El Cirque du Soleil desembarcarà el proper 10 d’octubre a Barcelona amb l’estrena absoluta de Messi 10, un nou muntatge que de la mà de la productora argentina Popart Music girarà al voltant de la passió pel futbol i “l’esperit” del futbolista del F.C Barcelona Leo Messi.L’espectacle aterrarà al Parc del Fòrum fins el 10 de novembre per celebrar el llegat de Messi i els valors universals de l’esport. Un xou creat per Mukhtar O.S. que, amb una nova carpa per a 3.000 persones creada per a l'ocasió, vol connectar allò que uneix el món del circ i el futbol: "Que tots dos permeten la possibilitat de somiar i de pensar que amb esforç qualsevol cosa és possible", ha afirmat el director aquest dimarts.L’embolcall de Messi 10 serà Messi Challenge, una experiència interactiva per apropar-se a la figura del crac argentí en un espai al costat de la carpa principal del circ.

