Mor un veí de Sabadell ofegat quan intentava rescatar els seus gossos en una bassa

Un home de 64 anys i originari de Sabadell va morir el passat diumenge al Baix Cinca (Aragó) en ofegar-se quan estava intentant rescatar els seus gossos d'una bassa. Els fets van passar al terme de Binaced, on vivia l'home.La dona de la víctima va alertar la policia, que va desplaçar patrulles i bussejadors, que van trobar el cos sense vida el vespre del mateix diumenge.La Guàrdia Civil d'Osca ha obert una investigació per escatir les causes del succés.

