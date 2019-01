Bartomeu parla clar del futur de Valverde

El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, assegura que té "clar" que Ernesto Valverde continuarà sent l'entrenador del primer equip la temporada que ve. "Està demostrant la confiança a tothom i tinc clar que farà una tercera temporada", ha expressat aquest dilluns el màxim dirigent del club català en una entrevista al programa Tu Diràs de RAC1 Bartomeu considera, doncs, que l'acord entre les dues parts no serà complicat, ja que tan el Barça com el Txingurri voldran continuar junts, mínim, un any més. Per altra banda, el president també ha expressat el desig de la directiva que Jordi Alba continuï vestint la samarreta blaugrana i es retiri al club.

