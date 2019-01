La ministra d'Hisenda avisa que Sánchez convocarà eleccions si no pot aprovar els pressupostos

Augmenta la pressió. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que si no tiren endavant els pressupostos espanyols, el president Pedro Sánchez convocarà eleccions anticipades aquest 2019. "Si no s'aproven els pressupostos hi haurà eleccions el 2019", ha deixat clar la ministra a TVE. Montero ha reivindicat els comptes del govern socialista i ha assegurat que són "els que necessiten" els ciutadans per "millorar les seves condicions de vida".Les paraules de Montero suposen un canvi de discurs respecte al que va dir Sánchez al míting de Barcelona el 12 de gener. "Els que diuen eleccions ja que s'esperin asseguts perquè governarem fins al 2020", va dir aleshores el president espanyol, enviant un missatge a PP, Cs i Vox. Aquell mateix dia, el president espanyo va dir, en referència a ERC i al PDECat, que aprovar els pressupostos era una qüestió de "sentit comú".Un dels arguments que esgrimeix Sánchez per demanar el suport dels independentistes als comptes és que són els que poden millorar les condicions de vida als catalans. Segons consta en el document registrat al Congrés a mitjans de gener, Catalunya ha de rebre el 16,8% de les inversions de l'Estat, un percentatge que equival al 2.051,4 milions dels 12.182 milions que rebran el conjunt de comunitats autònomes. Són 701,79 milions d'euros més que l'any passat.

