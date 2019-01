Òmnium veu un «error i una irresponsabilitat» la manca d'unitat dels partits abans del judici

"Jordi Cuixart porta 470 dies injustament empresonat i properament serà jutjat". Amb aquestes paraules es presentava, no la figura del president d'Òmnium Cultural, sinó la del seu vicepresident, Marcel Mauri, aquest dimarts al Fòrum Europa. Una tribuna oberta repleta d'empresaris, representants polítics i socials, a través de la qual Mauri ha volgut fer una crida a la unitat, posar sobre la taula "l'anormalitat" de la situació catalana, i ha aprofitat per traslladar les sensacions del líder civil empresonat: "Si Cuixart fos aquí, els parlaria d'un país de somiadors".Per això, Mauri ha reclamat "unitat estratègica" i "coherència als partits", tant pel que fa als que operen al Parlament com al Congrés. "Creiem que és un error i una irresponsabilitat no treballar per una estratègia unitària que permeti fer front a aquesta situació tan greu i que s'agreujarà més en el judici que comença d'aquí a uns dies", ha destacat.En un missatge molt directe als empresaris, Mauri també ha avisat que Òmnium és "deixeble" dels empresaris que van lluitar contra el franquisme -com mostra la seva història fundacional-, però també una entitat que reivindica "l'orgull dels obrers". Persones, ha recordat, que fa un segle es van mobilitzar a través de la vaga de la Canadenca per lluitar pels seus drets i aconseguir que els presos polítics que hi havia en aquell moment sortissin de la presó: "Som un país en què els drets es guanyen, i tenim la consciència col·lectiva que mai ens han regalat res". I el mateix Cuixart n'és l'exemple, ha recordat, tot i que Òmnium, com moltes altres entitats, també s'ha hagut de reformular: "No va néixer per fer polítics, sinó per salvar els mots, i ara també salvar els drets"."Ahir el Jordi des de Lledoners em deia: deixa ben clar que jo no vull sortir de la presó aviat, sinó amb dignitat", ha anunciat Mauri des de la tribuna. Perquè, tal com ha recordat, el judici que començarà al Tribunal Suprem els propers dies és un judici "a tots". "El que es jutja són, en si, els drets fonamentals", ha afirmat, al temps que ha alertat de la possibilitat que es creï jurisprudència per la rebel·lió o sedició davant de qualsevol mobilització o protesta que se succeeixi a partir d'ara.Per això, ha assegurat que "tots els presos tenen consciència de presos polítics, i no aniran a Madrid a defensar-se de res". És per aquest motiu que Òmnium ha presentat un escrit d'acusació i no de defensa , ha recordat, i és per això que durant el judici es promourà la presència d'observadors internacionals. "I si tan segurs estan que serà transparent i hi haurà un procés just, no els farà res que hi hagi observadors internacionals", ha afirmat en resposta a les declaracions d'aquest dilluns de la fiscal general de l'Estat . I ha afegit: "Saben que estan en un terreny pantanós, que rectifiquin".De fet, Mauri ha considerat que "l'únic gest" que Òmnium consideraria, per part de l'Estat, seria que "retiressin les acusacions falses" i deixin de posar-se al costat de Vox. "Que no ens vinguin amb operacions de màrqueting, que facin actuacions reals, perquè si no, vol dir que estan blanquejant l'actuació de Vox". En aquest sentit, el vicepresident de l'entitat ha instat el PSOE a posar "voluntat sincera per avançar en una solució al conflicte polític", i els ha demanat la mateixa "valentia" que van tenir davant del conflicte basc.Respecte de la vaga general convocada per la Intersindical, Mauri ha apuntat que, independentment de la convocatòria, arriben una sèrie de dies "que no seran normals", i per aquest motiu, ha destacat que una aturada de país pot posar de relleu aquesta "situació d'anormalitat" que també estan disposats a denunciar.L'excepcionalitat del moment, però, s'allargarà, i per això ha recordat que -conjuntament amb l'ANC, i altres partits i entitats- es promouran campanyes internes i externes per denunciar-ho. El paper d'Òmnium, però, en diferència del de l'Assemblea Nacional Catalana, ha dit, no entrarà "mai en el relat curt de la política", i ha fixat la necessitat d'esdevenir un "espai amable" perquè el màxim nombre de persones se sentin interpel·lades. "No ens pertoca a nosaltres opinar sobre allò que està dient l'ANC", ha afirmat, respecte de les crítiques de l'entitat sobre els "incompliments" del Govern. Òmnium també ha volgut deixar molt clar que és una entitat que compta amb més de 135.000 socis, i que es finança de forma privada. "No rep ni un euro de la Generalitat de Catalunya", ha assegurat. I més enllà de banderes o himnes, ha remarcat Mauri, Òmnium és l'entitat "de les lluites compartides" perquè "ni la presó ni l'exili poden ser límits per defensar els projectes pacífics en democràcia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor