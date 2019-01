Rajoy reapareix (per parlar de futbol)

Mariano Rajoy és un entusiasta del futbol. Madridista confés, ja quan era president feia la sensació que gaudia més parlant del club blanc, d'esport, que no pas de pressupostos o reials decrets. Després de la moció de censura i d'abandonar la política, Rajoy ha fet un pas enrere i s'ha apartat totalment de l'escena pública. Aquesta nit, l'expresident espanyol ha reaparegut i ho ha fet per parlar de futbol i del Madrid als Premis Anuals de l'Esport.L'exlíder del PP ha parlat de Vinicius, el jove crac del Reial Madrid, i ha dit que cal donar-li temps però s'ha mostrat convençut que serà un gran jugador. També ha elogiat Benzema, el davanter francès sovint qüestionat per l'afició blanca i gran protagonista del partit de diumenge contra l'Espanyol. De fet, ha valorat la situació de l'equip de Solari després d'una meitat de temporada fluixa: "Contra l'Espanyol va jugar be i a la Copa del Rei contra el Girona també", ha afirmat.A la Lliga, amb el Madrid a 10 punts del liderat, ha avisat que no es pot donar mai per morts els blancs -"ni a quasi ningú a la vida"- i ha constatat que és molt important guanyar el duel directe amb el Barça que queda. Sigui com sigui, Rajoy ha fet gran el personatge i ha assegurat que esmorza cada matí llegint el Marca.

