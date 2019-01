El preparador físic de l'Atlético de Madrid, detingut per violència de gènere

El preparador físic de l'Atlético de Madrid, Óscar Ortega, conegut com el "profe", està detingut a la caserna de la Guàrdia Civil de Majadahonda, a Madrid, per un suposat cas de violència de gènere. Segons han confirmat fonts de la policia, el tècnic uruguaià ha estat detingut per agents de la Benemèrita aquest dilluns a última hora de la tarda.Ortega té 61 anys i és el popular preparador físic de l'Atlético de Madrid. Forma part del cos tècnic de Diego Pablo Simeone des de l'any 2006.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor