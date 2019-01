Fernández diu que la vaga és «un instrument més de pressió separatista» de cara al judici

El president de PPC, Alejandro Fernández, creu que "és evident" que la vaga convocada la primera setmana de febrer per la Intersindical-CSC no es tracta d'una aturada "convencional", sinó "d'un instrument més de pressió separatista". La protesta, el 5, 6 i 7 de febrer, podria coincidir amb l'inici del judici contra l'1-O.En declaracions als mitjans abans d'un acte a Torredembarra, Fernández ha apuntat que el PP sempre ha respectat el dret a vaga dels treballadors però que "una cosa és fer una vaga per reivindicar els drets laborals i l'altra fer una política manipuladora, fent servir els treballadors pels interessos d'una part", ha dit.Sobre el fet que el president de la Generalitat, Quim Torra, celebrés la convocatòria d'aquesta vaga, el president del PP ha etzibat que "només es dedica a atiar el conflicte i generar tensió al carrer, tot el contrari del que ha de fer un polític responsable". A més, ha considerat que "gairebé resulta un consol" que Torra no hagi dit que "els CDR 'apretin' o es dediquin a atacar el Parlament o fer accions violentes".Sobre la campanya per contrarestar suposades fake news durant el judici per part del govern espanyol, Fernández ha assegurat que al PP li és "indiferent" el "circ mediàtic" que es generi al voltant del procés. Ha afirmat que té "confiança absoluta" en la justícia espanyola –"fins i tot la té Puigdemont, que ha denunciat Torrent davant del Constitucional", ha dit- i ha afegit que té "clar" que serà un judici "just". "Funcionarà com ha funcionat sempre en una de les vint democràcies plenes al món, segons The Economist, i amb paràmetres judicials extraordinaris", ha defensat.El president del PPC ha participat en l'acte de presentació de la candidata a l'alcaldia de Torredembarra, Núria Gómez. Fernández ha afirmat que "ha arribat l'hora que el PP torni a governar a Torredembarra". També ha defensat que de l'etapa en què el partit va tenir responsabilitats de govern "tothom té un record extraordinari".Per la seva banda, Gómez s'ha emplaçat a "restablir els espais públics i que siguin per tothom", un fet que creu que no compleix l'alcalde republicà, Eduard Rovira, a qui ha acusat de fer una "política partidista". A més, ha promès que si és elegida alcaldessa abaixarà els impostos i treballarà perquè el comerç local, el polígon i el turisme progressin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor